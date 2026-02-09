Καθηλωτική εμφάνιση για τον Bad Bunny στο Super Bowl

Ένα καταιγιστικό medley σε περισσότερους από 125 εκατομμύρια θεατές παρουσίασε ο πορτορικανός καλλιτέχνης Bad Bunny στο ημίχρονο του φετινού Super Bowl LX, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος καλλιτέχνης που ηγήθηκε ενός halftime show κυρίως στην ισπανική γλώσσα.

Το υπερθέαμα, διάρκειας 13 λεπτών, ήταν μια ωδή στη γενέτειρά του, το Πουέρτο Ρίκο. Το εντυπωσιακό σκηνικό περιλάμβανε μια φυτεία ζαχαροκάλαμων και μια αυθεντική γειτονιά του Πουέρτο Ρίκο με κουρείο, κάβα και την εμβληματική «casita», το σπίτι-σύμβολο των συναυλιών του, όπως είχε προαναγγείλει το περιοδικό Variety.

Υπό τη στέγη της «casita», αστέρες όπως η Karol G, η Cardi B, η Young Miko, η Jessica Alba και ο Pedro Pascal εθεάθησαν να χορεύουν, ενώ η δράση μεταφερόταν από το χωράφι στην τεράστια πίστα με τους εκρηκτικούς χορευτές. Το σόου περιλάμβανε μέχρι και έναν αληθινό γάμο επί σκηνής, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του σταρ.

Ωστόσο η εμφάνιση ήταν γεμάτη με μηνύματα και πολιτικές αναφορές από την αρχή. Ο Bad Bunny, ντυμένος στα λευκά και κρατώντας μία μπάλα του αμερικανικού ποδοσφαίρου που έγραφε «Μαζί, είμαστε η Αμερική», ξεκίνησε το σόου με το «Tití Me Preguntó», ενώ ο αριθμός 64 στη μπλούζα του ερμηνεύτηκε ως φόρος τιμής στα θύματα του τυφώνα Μαρία του 2017.

Προς το τέλος, ο καλλιτέχνης αναφώνησε «God Bless America» και κατονόμασε κάθε χώρα της ηπείρου, ενώ οι γιγαντοοθόνες έγραφαν:

«Το μόνο πράγμα ισχυρότερο από το μίσος είναι η αγάπη» — μια έμμεση απάντηση στις επικρίσεις που δέχθηκε πριν καν ανέβει στη σκηνή.

Στο μουσικό επίκεντρο, η Lady Gaga ερμήνευσε μια σάλσα εκδοχή της επιτυχίας «Die With a Smile», ενώ ο Ricky Martin συνόδευσε τον Bad Bunny στο «lo que le pasó a Hawái», από το πρόσφατα βραβευμένο με Grammy άλμπουμ «Debí tirar más fotos».

Ο Martin τραγούδησε δίπλα σε μια άδεια καρέκλα —άμεση αναφορά στο εξώφυλλο του άλμπουμ ενώ στη συνέχεια πήραν τη σκυτάλη, χορευτές πάνω σε πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, καταγγέλλοντας με αυτό το τρόπο τους 11 μήνες που το Πουέρτο Ρίκο, παρέμεινε χωρίς ηλεκτροδότηση μετά τον τυφώνα.

Η πιο φορτισμένη στιγμή ήρθε όταν μια μικρή τηλεόραση πρόβαλε την πρόσφατη ομιλία του Bad Bunny στα Grammy κατά του ρατσισμού και της υπηρεσίας ICE. Δίπλα του στεκόταν ένα αγόρι που παρέπεμπε στον 5χρονο Λίαμ, ο οποίος κρατήθηκε από τις αρχές μετανάστευσης στη Μινεάπολη, με τον τραγουδιστή να του παραδίδει συμβολικά το βραβείο του.

Η αυλαία έπεσε με τους ρυθμούς του «DTMF», με το στάδιο να δονείται και τον ουρανό να φωτίζεται από πυροτεχνήματα, σφραγίζοντας μια εμφάνιση που θα μείνει στην ιστορία του θεσμού ως ένας θρίαμβος της λατινοαμερικανικής κουλτούρας.