Ρόμπι Γουίλιαμς: Έγινε ο καλλιτέχνης με τον μεγαλύτερο αριθμό άλμπουμ στην κορυφή των τσαρτς

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς ξεπέρασε τους Beatles σε αριθμό άλμπουμ που κατέκτησαν την κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

O τραγουδιστής της βρετανικής ποπ Ρόμπι Γουίλιαμς αναδείχθηκε στον καλλιτέχνη με τον μεγαλύτερο αριθμό άλμπουμ που κατετάγησαν στην κορυφή των τσαρτ του Ηνωμένου Βασιλείου, ξεπερνώντας τους θρυλικούς Beatles, χάρη στην επιτυχία του τελευταίου του άλμπουμ «Britpop», ανακοίνωσε σήμερα ο οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με την κατάταξη των πωλήσεων.

«Αυτός είναι!», ανακοίνωσε το Official Charts Company, αναφερόμενο σε ένα γνωστό τραγούδι («She’s the One») του πρώην τραγουδιστή του συγκροτήματος Take That.

Από την επιτυχία του πρώτου σόλο άλμπουμ του «Life Thru A Lens», που κυκλοφόρησε το 1997, ο Ρόμπι Γουίλιαμς είδε 16 άλμπουμ του να κατακτάνε την πρώτη θέση στη λίστα των πωλήσεων. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει πουλήσει περίπου 20 εκατομμύρια άλμπουμ.