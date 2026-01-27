  • STAR FM 88.8
Raye: Ανακοίνωσε την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ της
Η Raye ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου δεύτερου άλμπουμ της με τίτλο «This Music May Contain Hope».

ΗRaye ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου δεύτερου άλμπουμ της με τίτλο «This Music May Contain Hope», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου μέσω της Human ReSources.

To νέο πρότζεκτ της Βρετανίδας σταρ υπόσχεται μια ιδιαίτερη αφηγηματική δομή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το άλμπουμ είναι χωρισμένο σε τέσσερις «εποχές», με κάθε πλευρά του διπλού βινυλίου να αντιπροσωπεύει και μια διαφορετική χρονική περίοδο.

Οι προπαραγγελίες είναι ήδη διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της τραγουδίστριας, αποκαλύπτοντας πως ο δίσκος θα περιλαμβάνει 17 τραγούδια, ανάμεσα στα οποία και το «Where Is My Husband!» που κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

