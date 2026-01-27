  • STAR FM 88.8
Οι Blackpink επιστρέφουν με το νέο μίνι άλμπουμ «Deadline»

Οι Blackpink επισφραγίζουν την ολοκλήρωση της παγκόσμιας περιοδείας τους «Deadline World Tour», με την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του τρίτου μίνι άλμπουμ, με τίτλο «Deadline».

Μετά από μια εξάμηνη διαδρομή στα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο, το κουαρτέτο της YG Entertainment επιστρέφει δισκογραφικά στις 27 Φεβρουαρίου.

Η κυκλοφορία θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα των YG και Interscope Records, αποτελώντας την πρώτη ομαδική δουλειά μετά το εμβληματικό «Born Pink» του 2022.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από την έναρξη της περιοδείας, το συγκρότημα ηχογράφησε το «Jump», το οποίο κυκλοφόρησε στις 11 Ιουλίου 2025.

