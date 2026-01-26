Harry Styles: Κυκλοφόρησε το πρώτο single “Aperture”

Ο Harry Styles επέστρεψε επίσημα στη δισκογραφία με νέο υλικό, καθώς τα ξημερώματα Παρασκευής κυκλοφόρησε το “Aperture”, το πρώτο single από το επερχόμενο τέταρτο album του με τίτλο “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”.

Σε απόλυτη αρμονία με τον τίτλο του album, το νέο single είναι ξεκάθαρα χορευτικό, με έντονα synths και ρυθμικά κρουστά, ενώ στο ρεφρέν ο Styles επαναλαμβάνει τη φράση “we belong together”. Με διάρκεια πέντε λεπτών, το κομμάτι είναι πιο μεγάλο από ό,τι θα περίμενε κανείς από ένα βασικό pop single.

Η κυκλοφορία του “Aperture” ήρθε λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση της παγκόσμιας περιοδείας Together, Together, η οποία περιλαμβάνει και μια σειρά 30 εμφανίσεων στη Νέα Υόρκη αργότερα μέσα στη χρονιά. Τα εισιτήρια αναμένεται να κυκλοφορήσουν την επόμενη εβδομάδα.

Το album “Kiss All The Time. Disco, Occasionally” θα κυκλοφορήσει 6 Μαρτίου, έπειτα από εβδομάδες υπονοούμενων και teasers από τον Styles, πριν αποκαλυφθεί επίσημα πριν από μία εβδομάδα.

Πρόκειται για το τέταρτο solo album του και το πρώτο μετά το “Harry’s House” του 2022, που κέρδισε Grammy για άλμπουμ της χρονιάς και περιλάμβανε την παγκόσμια επιτυχία “As It Was”. Ως η πρώτη του κυκλοφορία μετά από αρκετό διάστημα, το “Aperture” θεωρείται βέβαιο ότι θα διεκδικήσει υψηλές θέσεις στα charts παγκοσμίως, ανταγωνιζόμενο ονόματα όπως ο Bruno Mars, η Taylor Swift και οι KPop Demon Hunters’ Huntrix.