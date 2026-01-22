BRIT AWARDS 2026: Οι υποψηφιότητες

Με τις Olivia Dean και Lola Young να οδηγούν την κούρσα με πέντε υποψηφιότητες η καθεμία, η φετινή διοργάνωση των BRIT Awards αποτυπώνει την πιο συμπεριληπτική και δυναμική πλευρά της βρετανικής μουσικής σκηνής.
Η μουσική βιομηχανία της Μεγάλης Βρετανίας ετοιμάζεται για μία από τις πιο ριζοσπαστικές χρονιές στην ιστορία των βραβείων BRIT. Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για το 2026 δεν έφερε μόνο στην επιφάνεια νέα ονόματα που κυριαρχούν στα charts, αλλά επιβεβαίωσε και μία δομική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ο θεσμός αντιλαμβάνεται την εξέλιξη της τέχνης.
Με φόντο την πρώτη μεγάλη μετακίνηση της τελετής εκτός των τειχών του Λονδίνου, τα φετινά βραβεία υπόσχονται να είναι μία γιορτή της διαφορετικότητας, της γυναικείας δημιουργικότητας και της νέας γενιάς καλλιτεχνών που δεν φοβούνται να πειραματιστούν.
Η Olivia Dean και η Lola Young είναι οι αδιαμφισβήτητες πρωταγωνίστριες της φετινής λίστας. Η Olivia Dean, έχοντας ήδη κατακτήσει την κορυφή των βρετανικών charts με το δεύτερο άλμπουμ της «The Art of Loving», βρίσκεται υποψήφια σε πέντε κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για τον Καλλιτέχνη της Χρονιάς και το Mastercard Άλμπουμ της Χρονιάς.
Η επιτυχία της δεν είναι τυχαία, καθώς το άλμπουμ της παρέμεινε στο νούμερο ένα για έξι μη συνεχόμενες εβδομάδες από την κυκλοφορία του τον περασμένο Σεπτέμβριο, αποδεικνύοντας ότι η soul αισθητική της έχει βρει βαθιά ανταπόκριση στο κοινό. Επιπλέον, η Dean διεκδικεί το βραβείο για το Τραγούδι της Χρονιάς με δύο διαφορετικές συμμετοχές: το σόλο κομμάτι «Man | Need>>> και τη συνεργασία της με τον Sam Fender στο «Rein Me In».
Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου στη Co-op Live Arena στο Μάντσεστερ, αφήνοντας πίσω της την παραδοσιακή έδρα του Λονδίνου. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την επιθυμία των διοργανωτών να αποκεντρώσουν τον θεσμό και να τιμήσουν τη μουσική κληρονομιά της βόρειας Αγγλίας.
Τη βραδιά θα παρουσιάσει ο κωμικός Jack Whitehall, ενώ η Olivia Dean έχει ήδη επιβεβαιωθεί ως ο πρώτος καλλιτέχνης που θα ανέβει στη σκηνή για να ερμηνεύσει ζωντανά.
Στις διεθνείς κατηγορίες, η λίστα μοιάζει με ένα «Who is Who» της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Taylor Swift, n Chappell Roan, n Sabrina Carpenter και ο Tyler, The Creator θα αναμετρηθούν για τον τίτλο του Διεθνούς Καλλιτέχνη της Χρονιάς. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η πρώτη υποψηφιότητα του Bad Bunny σε αυτή την κατηγορία, καθώς και η παρουσία του μυστηριώδους rock συγκροτήματος Sleep Token στην κατηγορία Συγκρότημα της Χρονιάς.
Ωστόσο, κάθε ανακοίνωση υποψηφιοτήτων κρύβει και μεγάλους απόντες. Η μεγαλύτερη έκπληξη της φετινής χρονιάς είναι ο πλήρης αποκλεισμός του Justin Bieber.
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες
Mastercard Άλμπουμ της Χρονιάς
Dave – “The Boy Who Played the Harp”
Lily Allen – “West End Girl”
Olivia Dean – “The Art of Loving”
Sam Fender – “People Watching”
Wolf Alice – “The Clearing”
Καλλιτέχνης της Χρονιάς
Dave
Fred again..
JADE
Lily Allen
Little Simz
Lola Young
Olivia Dean
PinkPantheress
Sam Fender
Self Esteem
Συγκρότημα της Χρονιάς
Pulp
Sleep Token
The Last Dinner Party
Wet Leg
Wolf Alice
Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης
Barry Can’t Swim
EsDeeKid
Jim Legaxcy
Lola Young
Skye Newman
Τραγούδι της Χρονιάς
“Blessings”- Calvin Harris & Clementine Douglas
“The Days (NOTION Remix)” – CHRYSTAL & NOTION
“Defying Gravity” – Cynthia Erivo (feat. Ariana Grande)
“Azizam” – Ed Sheeran
“Victory Lap” – Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax
“Survive” – Lewis Capaldi
“Messy” – Lola Young
“Nice to Meet You” – Myles Smith
“Man | Need” – Olivia Dean
“Where Is My Husband!” – RAYE
“Rein Me In” – Sam Fender & Olivia Dean
“Family Matters” – Skye Newman
Διεθνής Καλλιτέχνης της Χρονιάς
Bad Bunny
Chappell Roan
CMAT
Doechii
Lady Gaga
ROSALÍA
Sabrina Carpenter
sombr
Taylor Swift
Tyler, The Creator
Διεθνές Συγκρότημα της Χρονιάς
Geese
HAIM
HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
Tame Impala
Turnstile
Διεθνές Τραγούδι της Χρονιάς
“Ordinary” – Alex Warren
“Pink Pony Club” – Chappell Roan
“No Broke Boys” – Disco Lines & Tinashe
“Sailor Song” – Gigi Perez
“That’s So True” – Gracie Abrams
“Golden” – HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, REI AΜΙ)
“Die With a Smile” – Lady Gaga & Bruno Mars
“Love Me Not” – Ravyn Lenae
“APT.” – ROSÉ & Bruno Mars
“Manchild” – Sabrina Carpenter
“undressed” – sombr
“The Fate of Ophelia” – Taylor Swift
Εναλλακτικό/Rock Καλλιτέχνης
Blood Orange
Lola Young
Sam Fender
Wet Leg
Wolf Alice
Hip-Hop/Grime/Rap Καλλιτέχνης
Central Cee
Dave
Jim Legaxcy
Little Simz
Loyle Carner
Dance Καλλιτέχνης
Calvin Harris & Clementine Douglas
FKA twigs
Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax
PinkPantheress
Sammy Virji
Pop Καλλιτέχνης
JADE
Lily Allen
Lola Young
Olivia Dean
RAYE
R&B Καλλιτέχνης
Jim Legaxcy
Kwn
Mabel
Sasha Keable
SAULT