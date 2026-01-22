BRIT AWARDS 2026: Οι υποψηφιότητες

Με τις Olivia Dean και Lola Young να οδηγούν την κούρσα με πέντε υποψηφιότητες η καθεμία, η φετινή διοργάνωση των BRIT Awards αποτυπώνει την πιο συμπεριληπτική και δυναμική πλευρά της βρετανικής μουσικής σκηνής.

Η μουσική βιομηχανία της Μεγάλης Βρετανίας ετοιμάζεται για μία από τις πιο ριζοσπαστικές χρονιές στην ιστορία των βραβείων BRIT. Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για το 2026 δεν έφερε μόνο στην επιφάνεια νέα ονόματα που κυριαρχούν στα charts, αλλά επιβεβαίωσε και μία δομική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ο θεσμός αντιλαμβάνεται την εξέλιξη της τέχνης.

Με φόντο την πρώτη μεγάλη μετακίνηση της τελετής εκτός των τειχών του Λονδίνου, τα φετινά βραβεία υπόσχονται να είναι μία γιορτή της διαφορετικότητας, της γυναικείας δημιουργικότητας και της νέας γενιάς καλλιτεχνών που δεν φοβούνται να πειραματιστούν.

Η Olivia Dean και η Lola Young είναι οι αδιαμφισβήτητες πρωταγωνίστριες της φετινής λίστας. Η Olivia Dean, έχοντας ήδη κατακτήσει την κορυφή των βρετανικών charts με το δεύτερο άλμπουμ της «The Art of Loving», βρίσκεται υποψήφια σε πέντε κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για τον Καλλιτέχνη της Χρονιάς και το Mastercard Άλμπουμ της Χρονιάς.

Η επιτυχία της δεν είναι τυχαία, καθώς το άλμπουμ της παρέμεινε στο νούμερο ένα για έξι μη συνεχόμενες εβδομάδες από την κυκλοφορία του τον περασμένο Σεπτέμβριο, αποδεικνύοντας ότι η soul αισθητική της έχει βρει βαθιά ανταπόκριση στο κοινό. Επιπλέον, η Dean διεκδικεί το βραβείο για το Τραγούδι της Χρονιάς με δύο διαφορετικές συμμετοχές: το σόλο κομμάτι «Man | Need>>> και τη συνεργασία της με τον Sam Fender στο «Rein Me In».

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου στη Co-op Live Arena στο Μάντσεστερ, αφήνοντας πίσω της την παραδοσιακή έδρα του Λονδίνου. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την επιθυμία των διοργανωτών να αποκεντρώσουν τον θεσμό και να τιμήσουν τη μουσική κληρονομιά της βόρειας Αγγλίας.

Τη βραδιά θα παρουσιάσει ο κωμικός Jack Whitehall, ενώ η Olivia Dean έχει ήδη επιβεβαιωθεί ως ο πρώτος καλλιτέχνης που θα ανέβει στη σκηνή για να ερμηνεύσει ζωντανά.

Στις διεθνείς κατηγορίες, η λίστα μοιάζει με ένα «Who is Who» της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Taylor Swift, n Chappell Roan, n Sabrina Carpenter και ο Tyler, The Creator θα αναμετρηθούν για τον τίτλο του Διεθνούς Καλλιτέχνη της Χρονιάς. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η πρώτη υποψηφιότητα του Bad Bunny σε αυτή την κατηγορία, καθώς και η παρουσία του μυστηριώδους rock συγκροτήματος Sleep Token στην κατηγορία Συγκρότημα της Χρονιάς.

Ωστόσο, κάθε ανακοίνωση υποψηφιοτήτων κρύβει και μεγάλους απόντες. Η μεγαλύτερη έκπληξη της φετινής χρονιάς είναι ο πλήρης αποκλεισμός του Justin Bieber.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Mastercard Άλμπουμ της Χρονιάς

Dave – “The Boy Who Played the Harp”

Lily Allen – “West End Girl”

Olivia Dean – “The Art of Loving”

Sam Fender – “People Watching”

Wolf Alice – “The Clearing”

Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Dave

Fred again..

JADE

Lily Allen

Little Simz

Lola Young

Olivia Dean

PinkPantheress

Sam Fender

Self Esteem

Συγκρότημα της Χρονιάς

Pulp

Sleep Token

The Last Dinner Party

Wet Leg

Wolf Alice

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Barry Can’t Swim

EsDeeKid

Jim Legaxcy

Lola Young

Skye Newman

Τραγούδι της Χρονιάς

“Blessings”- Calvin Harris & Clementine Douglas

“The Days (NOTION Remix)” – CHRYSTAL & NOTION

“Defying Gravity” – Cynthia Erivo (feat. Ariana Grande)

“Azizam” – Ed Sheeran

“Victory Lap” – Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax

“Survive” – Lewis Capaldi

“Messy” – Lola Young

“Nice to Meet You” – Myles Smith

“Man | Need” – Olivia Dean

“Where Is My Husband!” – RAYE

“Rein Me In” – Sam Fender & Olivia Dean

“Family Matters” – Skye Newman

Διεθνής Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Bad Bunny

Chappell Roan

CMAT

Doechii

Lady Gaga

ROSALÍA

Sabrina Carpenter

sombr

Taylor Swift

Tyler, The Creator

Διεθνές Συγκρότημα της Χρονιάς

Geese

HAIM

HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)

Tame Impala

Turnstile

Διεθνές Τραγούδι της Χρονιάς

“Ordinary” – Alex Warren

“Pink Pony Club” – Chappell Roan

“No Broke Boys” – Disco Lines & Tinashe

“Sailor Song” – Gigi Perez

“That’s So True” – Gracie Abrams

“Golden” – HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, REI AΜΙ)

“Die With a Smile” – Lady Gaga & Bruno Mars

“Love Me Not” – Ravyn Lenae

“APT.” – ROSÉ & Bruno Mars

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“undressed” – sombr

“The Fate of Ophelia” – Taylor Swift

Εναλλακτικό/Rock Καλλιτέχνης

Blood Orange

Lola Young

Sam Fender

Wet Leg

Wolf Alice

Hip-Hop/Grime/Rap Καλλιτέχνης

Central Cee

Dave

Jim Legaxcy

Little Simz

Loyle Carner

Dance Καλλιτέχνης

Calvin Harris & Clementine Douglas

FKA twigs

Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax

PinkPantheress

Sammy Virji

Pop Καλλιτέχνης

JADE

Lily Allen

Lola Young

Olivia Dean

RAYE

R&B Καλλιτέχνης

Jim Legaxcy

Kwn

Mabel

Sasha Keable

SAULT