O Harry Styles επιστρέφει με νέο άλμπουμ “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”

Μετά από μία μακρά εκκωφαντική σιωπή, ο Harry Styles ανακοίνωσε την κυκλοφορία του τέταρτου προσωπικού του δίσκου, σκορπώντας ένα παγκόσμιο κύμα ενθουσιασμού στους θαυμαστές του.

Η μακρά περίοδος αναμονής, που οι θαυμαστές του Harry Styles βάφτισαν χαριτολογώντας ως «η μεγάλη ξηρασία», έφτασε επίσημα στο τέλος της.

Ο Harry Styles έθεσε τέλος στις εικασίες ανακοινώνοντας το νέο του άλμπουμ με τον τίτλο «Kiss All The Time. Disco, Occasionally», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου.

Πρόκειται για το τέταρτο άλμπουμ του καλλιτέχνη και το πρώτο του μετά το Θριαμβευτικό «Harry’s House» του 2022, το οποίο τον εδραίωσε στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

Σε παραγωγή του επί μακρόν στενού συνεργάτη του, Kid Harpoon, ο νέος δίσκος θα περιλαμβάνει 12 νέα τραγούδια, υποσχόμενος μία ηχητική διαδρομή που, όπως προδίδει και ο τίτλος, θα φλερτάρει έντονα με την disco.

Η ανακοίνωση δεν ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία, αλλά ως το αποκορύφωμα μιας αριστοτεχνικά στημένης καμπάνιας που ξεκίνησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Μυστηριώδεις πινακίδες και αφίσες έκαναν την εμφάνισή τους σε μεγάλες μητροπόλεις του κόσμου, από τη Νέα Υόρκη και το Βερολίνο μέχρι το Σάο Πάολο και το Παλέρμο.

Κάθε αφίσα μετέφερε ένα αινιγματικό μήνυμα προς τους θαυμαστές, προετοιμάζοντας το έδαφος για μία πολυαναμενόμενη επανένωση. «Θα τα πούμε πολύ σύντομα», έγραφε μία από αυτές, ενώ μία άλλη τόνιζε με νόημα: «Είναι όλα εκεί και περιμένουν».

Το εξώφυλλο του «Kiss All The Time. Disco, Occasionally», το οποίο μοιράστηκε ο ίδιος στο Instagram, προσφέρει μία πρώτη γεύση της αισθητικής κατεύθυνσης του δίσκου.