Πέθανε ο John Forté, παραγωγός και στενός συνεργάτης των Fugees

Ο παραγωγός και συνεργάτης των Fugees/Refugee Camp All-Stars John Forté πέθανε στα 58, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια, ενώ ο Wyclef Jean τον αποχαιρέτησε δημόσια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Forté βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Chilmark της Μασαχουσέτης τη Δευτέρα (12 Ιανουαρίου), όπως μεταδίδει το Associated Press. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Chilmark, Sean Slavin, ανέφερε σε δήλωσή του ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή «άμεσα εμφανής αιτία θανάτου». Η υπόθεση διερευνάται από το γραφείο του ιατροδικαστή της Πολιτείας.

Σύμφωνα με το Martha’s Vineyard Times μέσω Complex, ο Forté αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας πέρσι, όταν νοσηλεύτηκε μετά από κρίση. Έκτοτε, φέρεται να λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για να προλάβει τον κίνδυνο μιας γενικευμένης επιληπτικής κρίσης (grand mal).

Ο Forté ήταν μέλος της μουσικής κολεκτίβας Refugee Camp All-Stars, μιας ομάδας μουσικών που συνεργάστηκαν με τον Wyclef Jean στο ντεμπούτο άλμπουμ του το 1997, Wyclef Jean Presents The Carnival.

Παράλληλα, συμμετείχε ως παραγωγός και ράπερ στο breakthrough LP των Fugees The Score, ενώ εμφανίστηκε και στο κομμάτι “Rumble In The Jungle”, που περιλαμβάνεται στο soundtrack του ντοκιμαντέρ για τον Muhammad Ali When We Were Kings (1996).

Αντιδρώντας στην είδηση του θανάτου του, ο Wyclef Jean ανέβασε στο Instagram βίντεο όπου ερμηνεύει το “Ready Or Not” μαζί με τον Forté. «Αυτό πονάει… ο αδελφός μου @john_forte πήγε στους Αγγέλους, οι θρύλοι δεν πεθαίνουν ποτέ… κοιτάξτε το χαμόγελο… R.I.P., αδελφέ μου Refugee», έγραψε.

Αργότερα στην καριέρα του, ο Forté έκανε παραγωγή και συνέθεσε μουσική για το Sundance Film Festival, τους Brooklyn Nets, τη σειρά ντοκιμαντέρ Brooklyn DA και άλλα projects. Κυκλοφόρησε επίσης αρκετά σόλο άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το Vessels, Angels & Ancestors το 2021.

Το 2000 συνελήφθη στο Newark International Airport και κατηγορήθηκε για κατοχή υγρής κοκαΐνης και διακίνηση ναρκωτικών. Καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης, όμως η ποινή του μειώθηκε μετά από επτά χρόνια από τον τότε πρόεδρο George W. Bush.