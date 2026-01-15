Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι νικητές και οι πιο hot εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Το One Battle After Another και το Hamnet απέσπασαν τα κορυφαία βραβεία στις κινηματογραφικές κατηγορίες, ενώ στην τηλεόραση το Adolescence του Netflix συνέχισε το νικηφόρο σερί του.
Ακολουθεί η λίστα με τους νικητές/τριες:
Κινηματογράφος
- Καλύτερη ταινία – Δράμα: Hamnet
- Καλύτερη ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία: One Battle After Another
- Καλύτερη μη αγγλόφωνη ταινία: The Secret Agent
- Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων: KPop Demon Hunters
- Α΄ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα: Jessie Buckley (Hamnet)
- Α΄ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα: Wagner Moura (The Secret Agent)
- Α΄ Γυναικείος Ρόλος – Μιούζικαλ ή Κωμωδία: Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
- Α΄ Ανδρικός Ρόλος – Μιούζικαλ ή Κωμωδία: Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Β΄ Γυναικείος Ρόλος: Teyana Taylor (One Battle After Another)\
- Β΄ Ανδρικός Ρόλος: Stellan Skarsgård (Sentimental Value)
- Κινηματογραφικό και εισπρακτικό επίτευγμα: Sinners
- Σκηνοθεσία: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
- Σενάριο: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
- Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι: Golden – KPop Demon Hunters
- Καλύτερη πρωτότυπη μουσική (score): Ludwig Göransson (Sinners)
Τηλεόραση
- Καλύτερη δραματική σειρά: The Pitt
- Καλύτερη κωμική ή μουσική σειρά: The Studio
- Καλύτερη μίνι σειρά: Adolescence
- Α΄ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα: Rhea Seehorn (Pluribus)
- Α΄ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα: Noah Wyle (The Pitt)
- Α΄ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Jean Smart (Hacks)
- Α΄ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Seth Rogen (The Studio)
- Α΄ Γυναικείος Ρόλος – Μίνι Σειρά: Michelle Williams (Dying for Sex)
- Α΄ Ανδρικός Ρόλος – Μίνι Σειρά: Stephen Graham (Adolescence)
- Β΄ Γυναικείος Ρόλος – Τηλεόραση: Erin Doherty (Adolescence)
- Β΄ Ανδρικός Ρόλος – Τηλεόραση: Owen Cooper (Adolescence)
- Καλύτερη stand-up κωμική εμφάνιση: Ricky Gervais (Mortality)
- Καλύτερο podcast: Good Hang with Amy Poehler
