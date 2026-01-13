Κομβικό ρόλο στη νέα καμπάνια παίζει και η μουσική. Η Madonna ερμηνεύει για πρώτη φορά στα ιταλικά το «La bambola», το εμβληματικό τραγούδι του 1968 που έκανε διάσημο η Patty Pravo. Η νέα εκδοχή κυκλοφορεί με τον τίτλο «La bambola (for Dolce & Gabbana – The One)» και λειτουργεί ως το επίσημο soundtrack της καμπάνιας.

Το τραγούδι, γραμμένο από τους Ruggero Cini, Franco Migliacci και Bruno Zambrini, θεωρείται κλασικό κομμάτι της ιταλικής ποπ κουλτούρας, με ξεκάθαρο μήνυμα γυναικείας αυτονομίας. Η επιλογή του δεν είναι τυχαία: συνδέει την κληρονομιά της ιταλικής μουσικής με τη σύγχρονη, ισχυρή γυναικεία εικόνα που εκπροσωπεί η Madonna.

Την παραγωγή υπογράφει ο Stuart Price, μακροχρόνιος συνεργάτης της Madonna και δημιουργός του Confessions on a Dance Floor, δίνοντας στο κομμάτι έναν κομψό, σύγχρονο ήχο, μακριά από νοσταλγικές ή ρετρό αναφορές. Το αποτέλεσμα λειτουργεί περισσότερο σαν fashion statement παρά σαν απλή διασκευή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Madonna δεν έχει προχωρήσει σε καμία προσωπική προώθηση του τραγουδιού. Η κυκλοφορία του έγινε αθόρυβα σε YouTube, Spotify και Apple Music, ενώ το μοναδικό teaser προήλθε από τα social media της Dolce & Gabbana, ενισχύοντας τη μυστηριώδη, ελεγχόμενη δυναμική της καμπάνιας.

Η επιστροφή της Madonna μέσα από τη νέα καμπάνια του The One αποτελεί μία υπενθύμιση ότι η Madonna παραμένει η απόλυτη “The One”.