KADEBOSTANY feat. ALEX SID & SELIN ÇINGIR “WALK A MILE”

Οι Kadebostany μάς παρουσιάζουν το ολοκαίνουργιο EP τους, με τίτλο «Walk a Mile», ένα εντυπωσιακό κράμα σύγχρονης pop και folk μουσικής, με τη συμμετοχή της ανερχόμενης Selin Çıngır και του δικού μας Alex Sid, το οποίο κυκλοφορεί μέσω της Panik Records.

Για τη δημιουργία του EP και του επερχόμενου album τους, ο Guillaume de Kadebostany δήλωσε: «Οι ξέφρενες εκείνες νύχτες που διασχίζαμε εθνικές οδούς με παλιά αμερικανικά αυτοκίνητα, που ζούσαμε γρήγορα, που γελούσαμε δυνατά και κλαίγαμε γοερά… αυτές οι στιγμές ήταν που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για το επερχόμενο album μου, ‘The Outsider’. Ένα αφιέρωμα στον τρόπο ζωής της Δημοκρατίας των Kadebostany: χωρίς ρίζες, χωρίς κανόνες, μόνο ελευθερία, χάος και αναζήτηση της ομορφιάς όπου κι αν αυτή κρύβεται.»

Παράλληλα, ο Alex Sid ανέφερε: «Για to “Walk a Mile”, ταξίδεψα στην Κωνσταντινούπολη για τη συνεργασία με τους Kadebostany και τη Selin Çıngır. Το ταξίδι είναι μεγάλο μέρος της δημιουργικής διαδικασίας και αυτό που μένει από κάθε ταξίδι είναι οι άνθρωποι και οι στιγμές που μας εμπνέουν για κάθε τραγούδι.»

Στις 13 Δεκεμβρίου, το κοινό στην Αθήνα θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει live τους Kadebostany σε ένα νέο, εκρηκτικό show, γεμάτο πάθος, ενέργεια και εικόνες που μένουν χαραγμένες στη μνήμη. H Αθήνα θα είναι ένας από τους σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας THE OUTSIDER WORLD TOUR 2026, με την οποία ο Guillaume de Kadebostany – οραματιστής δημιουργός, παραγωγός και «Πρόεδρος» της μπάντας – εγκαινιάζει μια νέα εποχή για το φαντασιακό μουσικό σύμπαν του.

Opening act του εκρηκτικού αυτού show θα είναι οι μοναδικοί Seven of Hearts, με τους Χρήστο Μιχαήλ (φωνή) και Σταύρο Φιλιπποπολίτη (πιάνο, programming) να πλέκουν τη μελωδικότητα της pop με τη σκοτεινή λάμψη της synth-art αισθητικής, προσθέτοντας E.D.M. στοιχεία, δημιουργώντας, έτσι, μοναδικά ατμοσφαιρικά ηχοτοπία.

Με την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου album, «The Outsider», τον Ιανουάριο του 2026, και με τη μετέπειτα μεγάλη περιοδεία τους, το «Walk a Mile» σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας τολμηρής εποχής στη συνεχώς εξελισσόμενη κληρονομιά των Kadebostany.