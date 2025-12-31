Οι Pink Floyd κυκλοφόρησαν το επίσημο video του “Wish You Were Here” 50 χρόνια μετά

Οι Pink Floyd κυκλοφόρησαν το μουσικό βίντεο για το “Wish You Were Here”, 50 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία.

O κλασικός δίσκος του 1975 επανακυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στον μήνα σε νέες ψηφιακές και φυσικές εκδόσεις, με αφορμή την 50ή επέτειό του. Τώρα, το συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα και το επίσημο βίντεο για το ομώνυμο κομμάτι.

Το βίντεο ανοίγει με ένα πλάνο της σελήνης και ακολουθεί μια σειρά από αποπροσανατολιστικές εικόνες που αναβοσβήνουν στην οθόνη: σπερματοζωάρια που κατευθύνονται προς ένα ωάριο, ένα μάτι γεμάτο φλόγες και φώτα που σκίζουν το σκοτάδι.

Στη συνέχεια, περνά σε πιο προσωπικά πλάνα του συγκροτήματος, με νοσταλγικό υλικό από το στούντιο αλλά και σκηνές όπου τα μέλη τρέχουν μέσα σε έναν σταθμό του μετρό. Παράλληλα, παρεμβάλλονται ψυχεδελικά animations μιας φιγούρας που αιωρείται μέσα στον χρόνο και τον χώρο.

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε ότι η επανέκδοση του άλμπουμ κατέκτησε την κορυφή του Official Albums Chart, εγκαίρως για τα Χριστούγεννα.

Ο δίσκος είχε φτάσει στο Νο.1 και κατά την αρχική του κυκλοφορία το 1975, και αυτή η νέα επιτυχία σημαίνει πως οι Pink Floyd είναι πλέον το συγκρότημα με το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανάμεσα στο πρώτο και το τελευταίο άλμπουμ τους που έφτασαν στην κορυφή: 2.620 εβδομάδες, δηλαδή πάνω από 50 χρόνια.

Πρόκειται για το δεύτερο άλμπουμ των Pink Floyd που φτάνει στο Νο.1 μέσα στη χρονιά, μετά το “Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII”, το live άλμπουμ από τη συναυλία του 1971, που κυκλοφόρησε αρχικά ως κινηματογραφική ταινία το 1972 και επανεκδόθηκε νωρίτερα φέτος με νέο, επαναμειγμένο ήχο.

Για να σηματοδοτήσουν την επανέκδοση του “Wish You Were Here”, οι Pink Floyd άνοιξαν μια σειρά από pop-up καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όπου διατίθεται και μια αποκλειστική έκδοση του fanzine Brain Damage.

Επιπλέον, ο Noel Fielding δημιούργησε μια σειρά από πίνακες εμπνευσμένους από τον Syd Barrett, στο πλαίσιο του εορτασμού για την επανέκδοση του “Shine On You Crazy Diamond”.