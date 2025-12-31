KOSHEEN x REINIER ZONNEVELD “CATCH” (BOUNCE MIX)

Για την 25η επέτειο του εμβληματικού “Catch”, το βρετανικό ηλεκτρονικό act, Kosheen, μας παρουσιάζει μια σειρά από δυναμικές διασκευές, ξεκινώντας με μια συναρπαστική επανερμηνεία από τον «μαέστρο της techno» Reinier Zonneveld.

Γνωστός για τη δεξιοτεχνία του να δημιουργεί εμβληματικούς ήχους για τα dancefloors, ο Reinier Zonneveld παρουσιάζει μια υψηλής έντασης version του κλασικού “Catch” με τίτλο “Catch (Bounce Mix)”, αναδεικνύοντας τη μοναδική ενέργεια του τραγουδιού και τη rave-ready ένταση – ένα track με γρήγορο ρυθμό και δυναμικά “bouncy”.

Ήδη από τη κυκλοφορία του, το 2000, το “Catch” ανέδειξε τη χαρακτηριστική μίξη trip-hop, drum & bass και breakbeat των Kosheen – έναν ήχο που καταφέρνει να συνδυάζει διαφορετικά είδη και, ο οποίος με τη σειρά του, σημάδεψε την ηλεκτρονική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Το “Catch” αποτέλεσε μέρος του πλατινένιου debut album των Kosheen, “Resist” (2001), μαζί με άλλα crossover anthems όπως τα “Hide U”, “Hungry” και “All In My Head”.

Με τη Sian Evans να αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο του act, οι Kosheen συνεχίζουν να μαγνητίζουν νέες γενιές, τιμώντας παράλληλα την ακατέργαστη ενέργεια και την καινοτομία που τους καθιέρωσαν ως ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα του κοινού παγκοσμίως.