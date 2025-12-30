GINTON, VALENTINO ROSE “AWILO”

Το “Awilo” του Ginton είναι μια ζωντανή γιορτή της σύνδεσης του ρυθμού και της ίδιας της ζωής, εμπνευσμένη από τον Κονγκολέζο καλλιτέχνη Awilo Longomba με τη συμμετοχή του Νιγηριανού τραγουδιστή Valentino Rose.

Το τελευταίο του single για το 2025 συνοδεύεται από ένα video με υλικό που τραβήχτηκε σε Νιγηρία, Άμστερνταμ και κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ζωντανών εμφανίσεων του.

Αυτή η κυκλοφορία έρχεται μετά την πρόταση για βραβείο GRAMMY για το rework του στο “Kalabancoro” με τους Αφρικανούς θρύλους Richard Bona και Salif Keita, καθώς και για το remix του στο “I Am Blessed” της Nina Simone.

Μετά την επιτυχία του πρώτου του EP “The Garden” και δύο sold-out headline shows στο Άμστερνταμ, το 2025 διαμορφώνεται ως μια ακόμη χρονιά ορόσημο για τον Ginton.