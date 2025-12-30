  • STAR FM 88.8
ʙɪʟʟɪᴇ ᴇɪʟɪꜱʜ – HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D)

HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D) 

ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΑΠΟ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

James Cameron + Billie Eilish

Αυτή άλλαξε τη μουσική. Αυτός άλλαξε τον κινηματογράφο.
Μαζί θα επαναπροσδιορίσουν την εμπειρία της συναυλίας — τώρα σε 3D!

 

Paramount Pictures Presents
A Lightstorm Earth, Darkroom Records, Interscope Films Production

 

Καταγεγραμμένο κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας, sold-out περιοδείας της, το live film BILLIE EILISH – HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D) φέρνει μια καινοτόμα, νέα συναυλιακή εμπειρία στη μεγάλη οθόνη, από μία από τις πιο καταξιωμένες και επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της γενιάς της. Παρουσιασμένη σε καθηλωτικό 3D, η ταινία είναι σε σκηνοθεσία των βραβευμένων με Όσκαρ James Cameron και Billie Eilish και κυκλοφορεί παγκοσμίως στους κινηματογράφους στις 20 Μαρτίου 2026.

 

