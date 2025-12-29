Επανεντάχθηκε επίσημα στο συγκρότημα το 2022 και συμμετείχε σε ολόκληρη την περιοδεία Shows Of A Lost World, συμπεριλαμβανομένης της πιο πρόσφατης εμφάνισής τους στο Troxy του Λονδίνου τον Νοέμβριο του 2024, η οποία αποτυπώθηκε πλέον στο concert film The Show Of A Lost World. Δεν συμμετείχε ωστόσο στο τελικό άλμπουμ Songs Of A Lost World, καθώς οι ηχογραφήσεις είχαν ολοκληρωθεί πριν την επιστροφή του.

Ο Bamonte επρόκειτο να λάβει μέρος στις προγραμματισμένες εμφανίσεις των The Cure σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη το 2026, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων υπαίθριων συναυλιών σε Μάντσεστερ, Κάρντιφ, Δουβλίνο, Μπέλφαστ, Εδιμβούργο και Βερολίνο, καθώς και εμφανίσεων σε φεστιβάλ όπως τα Isle of Wight Festival, Primavera Sound, Rock Werchter, Open’er, Øya Festival και Rock en Seine.