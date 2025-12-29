Ο Perry Bamonte, κιθαρίστας και κιμπορντίστας των Cure, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών.

H είδηση ανακοινώθηκε χθες (26 Δεκεμβρίου) μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συγκροτήματος, όπου επιβεβαιώθηκε ότι ο «σπουδαίος φίλος και συνοδοιπόρος» τους έφυγε από τη ζωή «ύστερα από σύντομη ασθένεια, στο σπίτι του, τα Χριστούγεννα».

«Ήσυχος, έντονος, διαισθητικός, σταθερός και βαθιά δημιουργικός, ο “Teddy” υπήρξε ένα ζεστόκαρδο και ζωτικής σημασίας κομμάτι της ιστορίας των The Cure», ανέφερε το μήνυμα αποχαιρετισμού. «Οι σκέψεις και τα συλλυπητήριά μας είναι με όλη του την οικογένεια. Θα μας λείψει πάρα πολύ».

Γεννημένος ως Perry Archangelo Bamonte στο Λονδίνο στις 3 Σεπτεμβρίου 1960, εντάχθηκε αρχικά στο road crew των Cure το 1984, όταν ο αδελφός του Daryl ανέλαβε tour manager του συγκροτήματος. Στη συνέχεια έγινε τεχνικός κιθάρας και προσωπικός βοηθός του Robert Smith.

Όταν ο keyboardist Roger O’Donnell αποχώρησε το 1990, ο Bamonte έγινε μόνιμο μέλος των Cure, παίζοντας κιθάρα και πλήκτρα, τα τελευταία τα είχε μάθει από την αδελφή του Smith, Janet, καθώς και εξάχορδο μπάσο και κρουστά κατά περίπτωση.

Συμμετείχε σε μια σειρά άλμπουμ του συγκροτήματος, από το Wish (1992) έως το Bloodflowers (2000), πριν αποχωρήσει το 2005. Το 2012 εντάχθηκε στο συγκρότημα Love Amongst Ruin, μαζί με μέλη των Placebo και της μπάντας του Julian Cope, πριν επανασυνδεθεί με τους Cure με αφορμή την εισαγωγή τους στο Rock and Roll Hall of Fame το 2019.