Spotify Wrapped 2025: Ο Bad Bunny είναι ο βασιλιάς με 19,8 δισεκατομμύρια streams

Η ετήσια ανασκόπηση του Spotify Wrapped αποκαλύπτει την απόλυτη κυριαρχία του Bad Bunny, την άνοδο της latin μουσικής και τις επιτυχίες των Lady Gaga, Bruno Mars και Billie Eilish που σημάδεψαν τη χρονιά.

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, η μουσική βιομηχανία κρατάει την ανάσα της για μία από τις πιο αναμενόμενες αποκαλύψεις: τα δεδομένα του Spotify Wrapped. Δεν είναι απλώς αριθμοί, είναι η αποτύπωση του παγκόσμιου μουσικού σφυγμού, η καταγραφή των ήχων που συνόδευσαν δισεκατομμύρια ανθρώπους στις καθημερινές τους στιγμές. Και για το 2025, η ετυμηγορία είναι ξεκάθαρη και αδιαμφισβήτητη: η χρονιά ανήκε στον Bad Bunny.

Ο Πορτορικανός σούπερ σταρ αναδείχθηκε ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα streams παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας τον αστρονομικό αριθμό των 19.8 δισεκατομμυρίων ακροάσεων.

Με αυτή την επίδοση, ο Bad Bunny επιστρέφει θριαμβευτικά στην κορυφή —μια θέση που κατείχε για τρία συνεχόμενα έτη (2020, 2021, 2022)— εκθρονίζοντας την Taylor Swift, η οποία είχε κυριαρχήσει τα δύο προηγούμενα χρόνια (2023, 2024).

Η πρώτη πεντάδα των δημοφιλέστερων καλλιτεχνών παγκοσμίως συμπληρώνεται από γνώριμα μεγαθήρια: η Taylor Swift βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ενώ ακολουθούν οι The Weeknd (Νο. 3), Drake (Νο. 4) και Billie Eilish (Νο. 5).

Η λίστα αποδεικνύει επίσης την αυξανόμενη παγκόσμια απήχηση της μη αγγλόφωνης μουσικής, με τον Ινδό τραγουδιστή Arijit Singh να καταλαμβάνει την ένατη θέση και το μεξικανικό γκρουπ Fuerza Régida τη δέκατη.

Η παντοδυναμία των άλμπουμ και η έκπληξη των soundtracks

Φέτος, το Spotify Wrapped πρόσθεσε μία νέα κατηγορία, αυτή των κορυφαίων άλμπουμ, και ο Bad Bunny κυριάρχησε και εκεί. Το άλμπουμ του «Debí Tirar Más Fotos», το οποίο κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 τον Ιανουάριο, αναδείχθηκε το δημοφιλέστερο της χρονιάς.

Αξιοσημείωτη είναι η δεύτερη θέση, την οποία καταλαμβάνει το soundtrack της ταινίας-φαινόμενο «KPop Demon Hunters», επιβεβαιώνοντας τη δύναμη που έχουν τα επιτυχημένα κινηματογραφικά πρότζεκτ να δημιουργούν τεράστιες μουσικές επιτυχίες.

Το «Hit Me Hard and Soft» της Billie Eilish βρίσκεται στην τρίτη θέση, το «SOS Deluxe: Lana» της SZA στην τέταρτη, και το «Short n’ Sweet» της Sabrina Carpenter κλείνει την πρώτη πεντάδα.

1. Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

2. KPop Demon Hunters – KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys

3. Hit Me Hard and Soft – Billie Eilish

4. SOS Deluxe: Lana – SZA

5. Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter

6. Mayhem – Lady Gaga

7. You’ll Be Alright, Kid – Alex Warren

8. I’m the Problem – Morgan Wallen

9. GNX – Kendrick Lamar

10. Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Τα τραγούδια που ακούσαμε στο repeat

Στη λίστα με τα δημοφιλέστερα τραγούδια παγκοσμίως, η κορυφή ανήκει στη συγκινητική μπαλάντα «Die With a Smile» των Lady Gaga και Bruno Mars, , με 1.7 δισεκατομμύρια streams.

Ακολουθεί το «Birds of a Feather» της Billie Eilish στη δεύτερη θέση, το «APT.» των ROSÉ και Bruno Mars στην τρίτη, το «Ordinary» του Alex Warren στην τέταρτη, και το ομώνυμο κομμάτι του άλμπουμ του Bad Bunny, «DtMF», στην πέμπτη.

1. «Die With a Smile» – Lady Gaga and Bruno Mars 2. «Birds of a Feather» – Billie Eilish 3. «APT.» – ROSÉ and Bruno Mars 4. «Ordinary» – Alex Warren 5. «DtMF» – Bad Bunny 6. «back to friends» – sombr 7. «Golden» – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast 8. «luther (with sza)» – Kendrick Lamar 9. «That’s So True» – Gracie Abrams 10. «Wildflower» – Billie Eilish