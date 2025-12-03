Η περιοδεία «After Hours Til Dawn» σπάει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων

Το «After Hours Til Dawn Tour» του The Weeknd γράφει ιστορία ως η πιο κερδοφόρα περιοδεία όλων των εποχών από σόλο άνδρα καλλιτέχνη, ξεπερνώντας τα 7,5 εκατομμύρια εισιτήρια και συνδυάζοντας το μουσικό υπερθέαμα με ένα τεράστιο φιλανθρωπικό έργο.

Μια ιστορική στιγμή για τη σύγχρονη μουσική βιομηχανία καταγράφεται πλέον και επίσημα, καθώς η κολοσσιαία περιοδεία «After Hours Til Dawn» του The Weeknd αναδεικνύεται στην πιο επιτυχημένη εισπρακτικά περιοδεία από σόλο άνδρα καλλιτέχνη στα χρονικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Live Nation, η τετραετής αυτή παγκόσμια σειρά συναυλιών του Καναδού καλλιτέχνη, η οποία ξεκίνησε το 2022, έχει ξεπεράσει σε ακαθάριστα έσοδα το ιλιγγιώδες ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Το ορόσημο αυτό επετεύχθη μετά την έναρξη της προπώλησης εισιτηρίων για τις επερχόμενες συναυλίες της άνοιξης και του καλοκαιριού του 2026 σε Μεξικό, Βραζιλία, Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι νέες αυτές προσθήκες εκτόξευσαν τις συνολικές πωλήσεις εισιτηρίων σε πάνω από 7,5 εκατομμύρια, καλύπτοντας 153 συναυλίες από την πρεμιέρα της περιοδείας στις 14 Ιουλίου 2022 στο Lincoln Financial Field της Φιλαδέλφεια.

Η πορεία του Abel Tesfaye —όπως είναι το πραγματικό όνομα του καλλιτέχνη— προς την κορυφή ήταν προδιαγεγραμμένη αλλά και εντυπωσιακή.

Ο The Weeknd άφησε πίσω του την Queen Bey όταν πέρασε το όριο των 600 εκατομμυρίων δολαρίων μετά από δύο επαναληπτικές εμφανίσεις στη Φιλαδέλφεια στις 30 και 31 Ιουλίου.

Πλέον, το «After Hours Til Dawn» κατατάσσεται ως η τρίτη πιο κερδοφόρα περιοδεία όλων των εποχών, πίσω μόνο από το μυθικό «The Eras Tour» της Taylor Swift με έσοδα 2,078 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το κολοσσιαίο «Music of the Spheres World Tour» των Coldplay με έσοδα 1,524 δισεκατομμυρίων δολαρίων.