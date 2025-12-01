Η Lady Gaga συγκλονίζει: «Έπαιρνα λίθιο στα γυρίσματα του “A Star Is Born” – Μετά κατέληξα σε ψυχιατρείο»

Σε μία νέα, ωμά ειλικρινή συνέντευξη στο Rolling Stone, η ίδια αποκαλύπτει ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «A Star Is Born» και τους μήνες που ακολούθησαν, η ψυχή της βρισκόταν σε αποσύνθεση.

Όπως παραδέχτηκε χωρίς περιστροφές: «Έκανα το “A Star Is Born” ενώ έπαιρνα λίθιο», αναφερόμενη στο φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία και την πρόληψη μανιακών επεισοδίων.

Η περίοδος εκείνη ήταν μία από τις πιο πυρετώδεις της καριέρας της. Η ταινία, στην οποία υποδυόταν μία ανερχόμενη pop star στο πλευρό του Bradley Cooper, ξεκίνησε γυρίσματα τον Απρίλιο του 2017.

Λίγους μήνες νωρίτερα, είχε εμφανιστεί στο Halftime Show του Super Bowl, μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ της «Joanne» το φθινόπωρο του 2016. Η ομώνυμη παγκόσμια περιοδεία ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2017, αμέσως μετά το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας, και διήρκεσε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018. Η πίεση, ωστόσο, ήταν αφόρητη.

«Υπήρξε μία μέρα που η αδερφή μου, μου είπε: “Δεν βλέπω πια την αδερφή μου”. Και ακύρωσα την περιοδεία. Υπήρξε μία μέρα που πήγα στο νοσοκομείο για ψυχιατρική φροντίδα. Χρειαζόμουν ένα διάλειμμα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα… Κατέρρευσα ολοκληρωτικά.», θυμάται η 39χρονη τραγουδίστρια.

«Ήταν πραγματικά τρομακτικό. Υπήρξε μία περίοδος που δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να γίνω καλύτερα… Νιώθω πραγματικά τυχερή που είμαι ζωντανή. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται δραματικό, αλλά γνωρίζουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό», εξομολογείται.

Η Lady Gaga αναγκάστηκε να ακυρώσει τις τελευταίες δέκα συναυλίες της περιοδείας, ενώ η προώθηση της ταινίας, από την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ της Βενετίας μέχρι τα Όσκαρ του 2019 όπου κέρδισε το βραβείο του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το «Shallow», την κράτησε στο προσκήνιο για μήνες.

Σημείο καμπής στην ψυχική της υγεία, όπως αποκαλύπτει, στάθηκε η σχέση της με τον αρραβωνιαστικό της, Michael Polansky, με τον οποίο άρχισαν να βγαίνουν το 2020. «Το να είμαι ερωτευμένη με κάποιον που νοιάζεται για τον αληθινό μου εαυτό έκανε τεράστια διαφορά», τονίζει.

Αυτή η αγάπη και η σταθερότητα τη στήριξαν και σε μία άλλη θυελλώδη στιγμή της καριέρας της: την υποδοχή του «Joker: Folie à Deux».

Το πολυαναμενόμενο sequel της ταινίας «Joker» (2019), που την έφερε στο πλευρό του Joaquin Phoenix στον ρόλο της Harley Quinn, αντιμετωπίστηκε με καταστροφικές κριτικές το 2024, ενώ η πορεία του στο box office ήταν ακόμα χειρότερη. Με εισπράξεις λίγο πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, η ταινία κατέγραψε μία τεράστια πτώση σε σχέση με το 1 δισεκατομμύριο του πρωτότυπου «Joker». Παρόλο που η ερμηνεία της απέσπασε θετικά σχόλια, η ίδια η ταινία διαλύθηκε από τον Τύπο.

Πώς αντέδρασε σε αυτή την καλλιτεχνική αποτυχία; «Δεν έμεινα, ας πούμε, ανεπηρέαστη», λέει στο Rolling Stone.

«Είναι αστείο, σχεδόν νιώθω νευρικότητα να μοιραστώ την αντίδρασή μου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, όταν άρχισε να συμβαίνει, άρχισα να γελάω. Γιατί απλώς γινόταν τόσο αχαλίνωτο. Όταν κάτι αργεί να ξεθυμάνει, αυτό μπορεί να είναι λίγο πιο επώδυνο. Μόνο και μόνο επειδή έβαλα ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου σε αυτό», περιγράφει.

Η ιστορία της Lady Gaga, από το ναδίρ της ψυχικής κατάρρευσης στην κορύφωση της παγκόσμιας αναγνώρισης, και από το δημόσιο χλευασμό μίας αποτυχίας στην καλλιτεχνική της αναγέννηση, αποτελεί μία ισχυρή μαρτυρία ανθεκτικότητας.

Είναι η ιστορία μίας γυναίκας που τόλμησε να δείξει τις ρωγμές της, να παραδεχτεί την ευαλωτότητά της και, τελικά, να μετατρέψει τα συντρίμμια σε ένα νέο, ακόμα πιο ισχυρό, οικοδόμημα.