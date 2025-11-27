Στην Κορυφή ο STAR FM 88.8..!! Η Νο1 Επιλογή του Κερκυραϊκού Ραδιοφωνικού Κοινού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που διεξήγαγε η Focus Bari Α.Ε., ο STAR FM 88.8 αποτελεί τη δημοφιλέστερη επιλογή του ακροαματικού κοινού των ραδιοφωνικών σταθμών στη Κέρκυρα!

Συγκεκριμένα η έρευνα που διεξήχθη το διάστημα Οκτώβριος 2024 έως Ιούλιος 2025, για την κατανάλωση Μ.Μ.Ε. στην Ελληνική Περιφέρεια με τίτλο Τάσεις & Προτιμήσεις, εστιάζοντας στους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Π.Ε. Κέρκυρας ανέδειξε στην κορυφή τον STAR FM 88.8, με ποσοστό 16,1% στο σύνολο του κοινού.

*Δείτε παρακάτω την ταυτότητα έρευνας.

Ο STAR FM 88.8, εκπέμπει από το 1993 και μεταδίδει καθημερινά την καλύτερα επιλεγμένη ξένη Mainstream μουσική. Συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία, 33 χρόνια τώρα, κατέκτησε και επίσημα την κορυφή!

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ STAR FM 88.8 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ακρόαση Ραδιοφωνικών Σταθμών:

Στο σύνολο του κοινού είναι πρώτος σε προτίμηση με ποσοστό 16,1%.

Ως προς το φύλο είναι πρώτος σε προτίμηση στις Γυναίκες με 24% και τρίτος στους Άνδρες με 8,1%.

και τρίτος στους Άνδρες με Ως προς την ηλικιακή ομάδα πρώτος στο ΚΟΙΝΟ 16-44 ετών 17,3% και πρώτος στο ΚΟΙΝΟ 45-64 ΕΤΩΝ με 14,7%.

και πρώτος στο ΚΟΙΝΟ 45-64 ΕΤΩΝ με Ως προς την αστικότητα ΑΣΤΙΚΑ 10+ είναι δεύτερος με 13,8% και πρώτος στα ΛΟΙΠΑ ΑΣΤΙΚΑ / ΑΓΡΟΤΙΚΑ με 17,2%.

και πρώτος στα ΛΟΙΠΑ ΑΣΤΙΚΑ / ΑΓΡΟΤΙΚΑ με Ως προς το ετήσιο εισόδημα άτομα με έως 15.000€ / χρόνο έχει ποσοστό προτίμησης 19,6% και από 15.001+ € / χρόνο έχει ποσοστό 13%.

Η δήλωση του ιδρυτή και ιδιοκτήτη του σταθμού, Χρήστου Διαβάτη για την διάκριση αυτή:

Με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στο ακροατήριό του, ο STAR FM 88.8 ευχαριστεί θερμά όλους τους ακροατές που τον στηρίζουν καθημερινά με την εμπιστοσύνη και την προτίμησή τους.

Ο επαγγελματισμός, η συνέπεια και η αφοσίωση που χαρακτηρίζουν την ομάδα του STAR FM 88.8 αντανακλώνται στη σταθερή εμπιστοσύνη που δείχνουν οι σημαντικότερες και πιο αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Κέρκυρας, αλλά και εταιρείες με πανελλαδική εμβέλεια, επιλέγοντας τον σταθμό για τη διαφημιστική τους προβολή.

Η πρωτιά αυτή δεν αποτελεί απλώς μια διάκριση, αλλά μια υπόσχεση να συνεχίσει ακόμη πιο δυναμικά, προσφέροντας ποιοτικό πρόγραμμα, ενημέρωση και ψυχαγωγία σε όλη την Κέρκυρα.

http://www.star888.gr

*Ταυτότητα Έρευνας

Καλυπτόμενος Πληθυσμός στη Π.Ε. Κέρκυρας: Άντρες-Γυναίκες, 16-64 ετών, μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής

Εκτίμηση Πληθυσμού Αναφοράς: 62.570 (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2021)

• Δείγμα: 173 άτομα

• Δείγμα: 173 άτομα Sample Error: ±7,4%, Confidence Level 95%

Μεθοδολογία: Online αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο (C.A.W.I.)

Δειγματοληψία: Μέσω του YOUGOV Panel.

Στάθμιση δεδομένων ως προς φύλο, ηλικιακή ομάδα & αστικότητα για εξομάλυνση των αποκλίσεων του δείγματος από τις πραγματικές αναλογίες του καλυπτόμενου πληθυσμού.

Διεξαγωγή: 16/10/2024 – 09/07/2025

Πηγή: Focus Bari Α.Ε.