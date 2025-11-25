​Η Charli XCX αποκαλύπτει πώς το πιο επιτυχημένο άλμπουμ της “Brat” την οδήγησε σε δημιουργική κρίση

Στην εκτυφλωτική λάμψη της pop δόξας, η επιτυχία και η δημιουργική ολοκλήρωση σπάνια πορεύονται χέρι – χέρι. Για την Charli XCX, το φαινόμενο του «Brat» —ενός άλμπουμ που επαναπροσδιόρισε την πολιτισμική συζήτηση, της χάρισε ένα ράφι γεμάτο βραβεία Grammy και BRIT Awards, και γέννησε την πανταχού παρούσα τάση του «Brat Summer»— μετατράπηκε σε ένα χρυσό κλουβί.

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε τώρα, με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ότι ο θρίαμβός του την άφησε να νιώθει «κολλημένη» και «άδεια», ανίκανη να αντέξει ακόμη και τον ήχο της ίδιας της μουσικής.

Σε μία ωμή εξομολόγηση προς τους θαυμαστές της στον νέο της λογαριασμό στο Substack, η καλλιτέχνιδα απογύμνωσε το παράδοξο της ύπαρξής της μετά το «Brat».

«Ακόμα το αγαπώ [το “Brat”], μην με παρεξηγείτε, αλλά ανυπομονούσα να προχωρήσω και ταυτόχρονα ήμουν απογοητευμένη που ήμουν τόσο εξαντλημένη που δεν μπορούσα», έγραψε.

Οι λέξεις που ακολούθησαν ζωγράφισαν ένα σκληρό πορτρέτο δημιουργικής χρεοκοπίας: «Ήμουν κολλημένη, ήμουν άδεια, ήμουν στείρα, έτρεχα επιτόπου με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν μπορούσα καν να ακούσω μουσική χωρίς να νιώθω κατάθλιψη. Όλα φάνταζαν μονότονα και βαρετά, ακόμα κι αν δεν ήταν».

Αυτή η παραδοχή διαπερνά τον θόρυβο μιας βιομηχανίας που συχνά συγχέει την εμπορική νίκη με την καλλιτεχνική ικανοποίηση. Ενώ ο κόσμος χόρευε στις hyperpop προκλήσεις της και βαφόταν σε λαχανί χρώμα, η Charli πάλευε ιδιωτικά με μία κενότητα που καθιστούσε ακόμη και τη μελωδία πηγή μελαγχολίας.

Η ειρωνεία της επιτυχίας του «Brat» δεν διέφυγε από την ίδια τη δημιουργό του. Μιλώντας πρόσφατα στην Gwyneth Paltrow στο podcast της, «Goop», η Charli XCX αποκάλυψε την επισφαλή ψυχολογική κατάσταση στην οποία συνέλαβε το άλμπουμ.

«Στην πραγματικότητα έκανα αυτόν τον δίσκο λέγοντας: “Εντάξει, θα κάνω αυτόν μόνο για μένα. Ίσως η εταιρεία μου με διώξει, και δεν πειράζει”. Αυτή ήταν περίπου η ψυχολογία στην οποία βρισκόμουν», εξήγησε.

Η σωτηρία, όταν έφτασε, προήλθε από μία απρόσμενη πηγή. Η επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Ανεμοδαρμένα Ύψη» (Wuthering Heights) από την Emily Brontë προσέφερε στην Charli όχι απλώς μία ανάθεση, αλλά ένα σωσίβιο.

Το έργο της δημιουργίας μουσικής για την ταινία της παρείχε μία δημιουργική πυξίδα όταν η ίδια δεν είχε καμία.

«Αφού βρισκόμουν τόσο βαθιά βυθισμένη στο προηγούμενο άλμπουμ μου, ήμουν ενθουσιασμένη που θα δραπέτευα σε κάτι εντελώς νέο, εντελώς αντίθετο», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σύνδεσή της με το υλικό είναι βαθιά και σπλαχνική. «Όταν σκέφτομαι τα “Ανεμοδαρμένα Ύψη”, σκέφτομαι πολλά πράγματα», αναλογίστηκε. «Σκέφτομαι το πάθος και τον πόνο. Σκέφτομαι την Αγγλία. Σκέφτομαι τους βάλτους, σκέφτομαι τη λάσπη και το κρύο. Σκέφτομαι την αποφασιστικότητα και το τσαγανό». Αυτή δεν είναι μία επιφανειακή άσκηση branding, αλλά μία γνήσια καλλιτεχνική βύθιση σε έναν κόσμο θυελλωδών συναισθημάτων και άγριων τοπίων.