Hilary Duff επιστρέφει με το «Mature» – Ένα τραγούδι διάλογος με τον νεότερο εαυτό της

Η Hilary Duff κυκλοφορεί το πρώτο τραγούδι μετά από δέκα χρόνια και ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ για την επιστροφή της στη μουσική.

Μετά από μία μακρά, σχεδόν δεκαετή απουσία, η Hilary Duff, η φωνή που συντρόφευσε την ενηλικίωση μιας ολόκληρης γενιάς, επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή. Το νέο της single, με τον εύστοχο τίτλο «Mature», δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, αλλά μία πράξη αυτογνωσίας, ένας διάλογος ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν, τυλιγμένος σε ένα λαμπερό, pop-rock περιτύλιγμα.

Στο «Mature», η Duff κάνει μία μουσική αναδρομή, τραγουδώντας σε μία νεότερη εκδοχή του εαυτού της.

«Μοιάζει με όλα τα κορίτσια σου, αλλά πιο ξανθιά / Λίγο σαν εμένα, αλλά νεότερη», τραγουδά πάνω σε ένα αστραφτερό μείγμα από synths και licks κιθάρας.

Το τραγούδι, το οποίο συνυπογράφει η ίδια με τον σύζυγό της, τον βραβευμένο με Grammy τραγουδοποιό και παραγωγό Matthew Koma, και τη δημιουργό επιτυχιών Madison Love (γνωστή από τις συνεργασίες της με Halsey και Ava Max), είναι ένα κομμάτι «αυτο-μυθοπλασίας», εμπνευσμένο από τις ρομαντικές περιπέτειες των νεανικών χρόνων της.

«Το “Mature” είναι μία μικρή συζήτηση που κάνει ο σημερινός μου εαυτός με τον νεότερο εαυτό μου», εξηγεί η Hilary Duff σε δήλωσή της. «Οι δυο μας αναπολούμε μία παρελθοντική εμπειρία και στέλνουμε αγάπη η μία στην άλλη. Είναι ένα χαμόγελο, ένα κλείσιμο του ματιού και μία αίσθηση ευγνωμοσύνης που πατάμε σταθερά στο σημείο όπου καταλήξαμε».

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα κινηματογραφικό μουσικό βίντεο, σε σκηνοθεσία της Lauren Dunn, γνωστή από τις συνεργασίες της με την Olivia Rodrigo και την Dove Cameron.