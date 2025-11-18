Ο Drake κατηγορείται για δισεκατομμύρια ψεύτικα streams σε αγωγή κατά του Spotify

O Drake φέρεται να έχει επωφεληθεί από δισεκατομμύρια πλαστικές αναπαραγωγές στο Spotify, σύμφωνα με ομαδική αγωγή που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια.

Η αγωγή, την οποία υπέβαλε ο ράπερ RBX, ο οποίος είναι επίσης ξάδερφος του Snoop Dogg, κατηγορεί το Spotify ότι «κλείνει τα μάτια» στη μαζική απάτη που συντελείται στην πλατφόρμα, στερώντας δικαιώματα και έσοδα από άλλους καλλιτέχνες.

Αν και ο Drake δεν κατονομάζεται ως εναγόμενος, είναι ο μόνος καλλιτέχνης που αναφέρεται στην αγωγή. Ο RBX, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Έρικ Ντουέιν Κόλινς, ισχυρίζεται ότι «μεταξύ Ιανουαρίου 2022 και Σεπτεμβρίου 2025, ένα σημαντικό ποσοστό από τα περίπου 37 δισεκατομμύρια streams του Drake στο Spotify ήταν πλαστά, προερχόμενα από εκτεταμένο δίκτυο λογαριασμών-ρομπότ».

Σύμφωνα με το κείμενο της αγωγής, το σύστημα πληρωμών του Spotify —το λεγόμενο “pro rata” μοντέλο— σημαίνει ότι οι ψεύτικες αναπαραγωγές δίνουν άδικα μεγαλύτερο μερίδιο εσόδων σε καλλιτέχνες με τεχνητά υψηλά streams, εις βάρος των υπολοίπων.

«Υπό την πίεση των μετόχων να αυξάνει συνεχώς τους χρήστες και τα κέρδη, το Spotify έχει κάθε λόγο να επιτρέπει ακόμα και ψεύτικους λογαριασμούς, προκειμένου να διογκώνει τα νούμερα και την αξία της εταιρείας», αναφέρεται στο έγγραφο. Η πλατφόρμα έχει δεχτεί κατηγορίες για απάτες streaming τα τελευταία χρόνια, ειδικά με την εξάπλωση τεχνητής νοημοσύνης και «αγροκτημάτων bots».