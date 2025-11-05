Taylor Swift: Το «The Life Of A Showgirl» συμπληρώνει έναν μήνα στην κορυφή του Billboard 200

Το μουσικό φαινόμενο που ακούει στο όνομα Taylor Swift συνεχίζει την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία του στα charts, καθώς το νέο άλμπουμ της, «The Life Of A Showgirl», συμπληρώνει τον πρώτο του μήνα στην κορυφή του Billboard 200.

Το «The Life Of A Showgirl» παραμένει για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα του στο No.1, καταγράφοντας πωλήσεις ισοδύναμες των 146.000 άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες την εβδομάδα που έληξε στις 30 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, μία επίδοση μειωμένη κατά 25% αλλά παραπάνω από αρκετή για να διατηρήσει την πρωτιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «The Life Of A Showgirl» είναι μόλις το δεύτερο άλμπουμ μέσα στο 2025 που καταφέρνει να περάσει ολόκληρο τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του στο No. 1, ακολουθώντας το «I’m The Problem» του Morgan Wallen – το οποίο πέρασε τις πρώτες οκτώ εβδομάδες του στην κορυφή, από τις συνολικά 12 εβδομάδες στην πρώτη θέση.

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο άλμπουμ της ίδιας της Swift, το «The Tortured Poets Department», είχε περάσει τις πρώτες 12 εβδομάδες του στο No. 1 το 2024, από τις συνολικά 17 εβδομάδες που κυριάρχησε στην κορυφή

Με αυτή την τέταρτη εβδομάδα πρωτοκαθεδρίας του «The Life Of A Showgirl», η Taylor Swift προσθέτει την 90ή συνολική εβδομάδα της καριέρας της στο No. 1 του Billboard 200, επεκτείνοντας το ρεκόρ της για τον σόλο καλλιτέχνη με τις περισσότερες εβδομάδες στην κορυφή. Ο Elvis Presley κατέχει τη δεύτερη θέση σε αυτή την κατηγορία με 67 εβδομάδες.

Το σύνολο αυτό περιλαμβάνει τα 15 No. 1 άλμπουμ της, τα περισσότερα για σόλο καλλιτέχνη. Μόνο οι Beatles έχουν περισσότερες εβδομάδες στο No. 1 (132) και περισσότερα No. 1 άλμπουμ (19) από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη στην ιστορία.

Ενώ η Swift παραμένει ακλόνητη στην κορυφή, η υπόλοιπη δεκάδα του Billboard 200 παρουσιάζει μία εξίσου ενδιαφέρουσα εικόνα. Το soundtrack του K-Pop φαινομένου «Demon Hunters» παραμένει σταθερό στη δεύτερη θέση (84.000 ισοδύναμες μονάδες, μείωση 12%), ενώ και το «I’m the Problem» του Morgan Wallen διατηρεί την τρίτη θέση (76.000 μονάδες, μείωση 8%).

Η εικόνα των charts αυτή την εβδομάδα είναι ξεκάθαρη: η Taylor Swift δεν ανταγωνίζεται πλέον τους σύγχρονούς της, αλλά την ίδια την ιστορία. Η παραμονή της στην κορυφή δεν είναι απλώς μία είδηση ρουτίνας, αλλά η συνεχής επιβεβαίωση μίας κληρονομιάς που χτίζεται σε πραγματικό χρόνο, μπροστά στα μάτια μας, επαναπροσδιορίζοντας τα όρια της επιτυχίας στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.