O βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης Leon Thomas, κυκλοφορεί το νέο του EP με τίτλο “Pholks”. Το νέο του project αποτελεί ένα love letter προς το χάος που επικρατεί εκεί έξω, αναμειγνύοντας στοιχεία της funk, R&Β και classic rock μουσικής.
Νέο τραγούδι από τον "Mutt" hitmaker, Leon Thomas / "My Muse"