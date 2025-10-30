«In The Dark»: Η Selena Gomez φέρνει τη λάμψη των ‘80s στο soundtrack της σειράς «Nobody Wants This»

Με ένα εντυπωσιακό ρετρό music video, η Selena Gomez πρωταγωνιστεί σε ένα soundtrack γεμάτου ονόματα – έκπληξη για τη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Nobody Wants This» του Netflix.

Η λάμψη και το πάθος της δεκαετίας του ’80 αναβιώνουν μέσα από τη Selena Gomez και το video clip για το τραγούδι «In The Dark», ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο πολυαναμενόμενο soundtrack του δεύτερου κύκλου της ρομαντικής κομεντί «Nobody Wants This» του Netflix.

Το βίντεο, με μία αισθητική βαθιά βουτηγμένη στο ρετρό, παρασέρνει τον θεατή σε έναν κόσμο αισθησιασμού και νοσταλγίας.

Η πρώτη σκηνή βρίσκει την Gomez ντυμένη με ένα μαύρο κορμάκι, ξαπλωμένη πάνω σε μία λευκή σεζλόνγκ, δημιουργώντας μία εικόνα κλασικής κομψότητας. Σύντομα, όμως, η ατμόσφαιρα σκοτεινιάζει. Με δερμάτινο τζάκετ και ένα αποκαλυπτικό σύνολο, η αστέρας της pop κινείται ανάμεσα σε καπνούς και δραματικές φωτοσκιάσεις, καθώς ο ήχος του τραγουδιού, εμπνευσμένος από τη synth-pop των ‘80s, κατακλύζει τον χώρο.

Λίγο νωρίτερα, η Selena Gomez είχε προϊδεάσει τους θαυμαστές της για το τι ερχόταν, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από το βίντεο στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν σε λιγότερο από οκτώ ώρες.

Η σειρά «Nobody Wants This» επιστρέφει για τη δεύτερη σεζόν της στις 23 Οκτωβρίου. Η επιτυχημένη ρομαντική κωμωδία του Netflix, με πρωταγωνιστές τους Kristen Bell και Adam Brody, πλαισιώνεται από ένα ταλαντούχο καστ που περιλαμβάνει τους Timothy Simons, Jackie Tohn, Stephanie Faracy, Michael Hitchcock, Tovah Feldshuh, Paul Ben-Victor και Emily Arlook.

Το soundtrack της νέας σεζόν, με τίτλο «Nobody Wants This Season 2: The Soundtrack» κυκλοφορεί από τις The Core και Interscope Records, συμπίπτοντας με την πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου της σειράς.