Η Fergie γυρίζει ξανά το video «London Bridge» μετά από 20 χρόνια

Η Fergie διορθώνει με χιούμορ ένα γεωγραφικό λάθος 20 ετών για τις ανάγκες της νέας σειράς «Too Much» του Netflix.

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού video clip για το τραγούδι της «London Bridge», η Fergie επιστρέφει στο Λονδίνο για να αποκαταστήσει μία παλιά, διάσημη… αταξία. Αυτή τη φορά, όμως, το κάνει σωστά.

Η Fergie γύρισε ξανά το βίντεο για το τραγούδι του 2006, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας σειράς «Too Much» του Netflix, που υπογράφει η Lena Dunham.

Στο ανανεωμένο βίντεο, η 50χρονη τραγουδίστρια δεν είναι μόνη. Στο πλευρό της πρωταγωνιστεί η ηθοποιός Megan Stalter, η οποία, φτάνοντας στην πραγματική Γέφυρα του Λονδίνου, δείχνει μάλλον απογοητευμένη από το θέαμα.

Η αντίδρασή της δίνει την τέλεια αφορμή στη Fergie να αστειευτεί, κλείνοντας το μάτι στο παρελθόν.

«Τώρα βλέπετε γιατί δεν κάναμε εδώ τα γυρίσματα αρχικά», σχολιάζει με νόημα, καθώς το βίντεο κάνει μία γρήγορη αναδρομή στο αρχικό video clip του 2006, το οποίο είχε γυριστεί στη σαφώς πιο αναγνωρίσιμη και εντυπωσιακή Tower Bridge του Λονδίνου.

Στη νέα, κωμική εκδοχή, η Fergie και η Megan Stalter χορεύουν πάνω στην αληθινή London Bridge, καθώς τις πολιορκούν παπαράτσι και πίνουν τσάι με βρετανική φινέτσα.

Μάλιστα, η πρωταγωνίστρια της σειράς «Hacks» αποπειράται να μιμηθεί τις χορευτικές κινήσεις της Fergie μπροστά στους στωικούς άνδρες της Βασιλικής Φρουράς, οι οποίοι τελικά τη συλλαμβάνουν.

Το σκηνικό, αν και παιχνιδιάρικο, δεν παραλείπει να έχει ως φόντο σε πολλά πλάνα την εμβληματική Tower Bridge, συνδέοντας άμεσα το παρόν με το αρχικό μουσικό βίντεο.

Το video clip, που σκηνοθέτησε αυτή τη φορά η Mia Barnes, λειτουργεί ως εισαγωγή για τη σειρά «Too Much», στην οποία πρωταγωνιστεί η Stalter.

Η Fergie μίλησε για την απόφασή της να δώσει νέα πνοή στο music video για το τραγούδι, λέγοντας: «Ως ένα κορίτσι από την Αμερική που κάποτε έζησε τις δικές της περιπέτειες στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του βίντεο για το “London Bridge”, ένιωσα αμέσως μία σύνδεση με αυτό το πρότζεκτ.»

«Το ότι η σειρά γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τη Lena Dunham και πρωταγωνιστεί η εξαιρετική Megan Stalter, με θέμα ένα κορίτσι από την Αμερική που περιηγείται στη δική της εμπειρία στο Λονδίνο — η δημιουργική μου ψυχή δεν μπορούσε να πει όχι», συνέχισε.

Η σύνδεση με τη σειρά ήταν άμεση.

«Η Lena μου είπε ότι το “London Bridge” ήταν το μόνο τραγούδι που μπορούσε να φανταστεί για την εισαγωγή της σειράς, και δεν θα μπορούσα να νιώσω μεγαλύτερη τιμή», σημείωσε η Fergie.

«Έτσι, πήγαμε στο Λονδίνο για να φανταστούμε ξανά το αρχικό βίντεο του “London Bridge” — μόνο που αυτή τη φορά, το κάναμε σωστά. Είκοσι χρόνια μετά, επιτέλους κάναμε γυρίσματα στην πραγματική (αν και ελαφρώς πιο ακατάστατη) Γέφυρα του Λονδίνου, γιατί τι δεν είναι “too much” στο να γυρίζεις ένα βίντεο για ένα τραγούδι για το οποίο έχεις ήδη βίντεο;», πρόσθεσε.

Η πρώην τραγουδίστρια των Black Eyed Peas μίλησε επίσης για την επιθυμία της να προσεγγίσει το νέο μουσικό βίντεο με μία πιο χαλαρή διάθεση.

«Μου άρεσε πολύ αυτή η ιδέα, και μου άρεσε πολύ —ειδικά σε αυτή τη φάση της ζωής μου— το να είμαι λίγο πιο ακατάστατη, λίγο πιο αστεία, και απλώς να διασκεδάζω με τη ζωή», είπε και συμπλήρωσε: «“Let’s take the piss out of it”, όπως θα έλεγαν οι Βρετανοί», πρόσθεσε.

Η σειρά «Too Much» ακολουθεί τη Jessica (Megan Stalter), μία εργασιομανή Νεοϋορκέζα που μετακομίζει στο Λονδίνο μετά από έναν οδυνηρό χωρισμό και βρίσκει απροσδόκητα τον έρωτα στο πρόσωπο του Felix, ενός indie μουσικού.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Will Sharpe, Emily Ratajkowski, Richard E. Grant, Naomi Watts, Andrew Rannells και Rhea Perlman.

Το «Too Much» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 10 Ιουλίου.

Το νέο music video του «London Bridge» δεν αποτελεί απλώς μία έξυπνη προωθητική κίνηση, αλλά και μία απόδειξη ότι η Fergie διαθέτει αυτοσαρκασμό και την ικανότητα να παίζει με την ίδια της την καριέρα.

Είναι μία απολαυστική, αυτοαναφορική στιγμή που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν, δείχνοντας πως μερικά πράγματα, όπως ένα καλό pop τραγούδι και το χιούμορ, παραμένουν διαχρονικά.