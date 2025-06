Η Sabrina Carpenter ανακοινώνει το νέο single «Manchild»

Η Sabrina επιστρέφει με ένα ολοκαίνουργιο single που ήδη κάνει αίσθηση.

Η 26χρονη pop star ανακοίνωσε μέσω των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού της με τίτλο «Manchild», το οποίο αναμένεται επίσημα την Παρασκευή 6 Ιουνίου. Όλα δείχνουν ότι η Sabrina Carpenter σκοπεύει να διεκδικήσει και φέτος τον τίτλο του απόλυτου summer hit, όπως είχε πετύχει πέρυσι με το «Espresso».

Η ανακοίνωση συνοδευόταν από το εξώφυλλο του single — ένα καρέ από το teaser trailer που δημοσίευσε τη Δευτέρα. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι για εσένα/εσάς!!», υπονοώντας πως το τραγούδι έχει προσωπικό χαρακτήρα και ίσως απευθύνεται σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο.

Παράλληλα, η Sabrina Carpenter έδωσε στους θαυμαστές τη δυνατότητα να προπαραγγείλουν μία συλλεκτική έκδοση του single σε βινύλιο 7 ιντσών.

Μέσα από αυτήν την κυκλοφορία έγινε γνωστό πως την παραγωγή του «Manchild», ενώ στη B’ πλευρά του δίσκου περιλαμβάνεται ένα κομμάτι με τον απολαυστικό τίτλο: «inside of your head when you’ve just won an argument with a man».

Η καμπάνια προώθησης του «Manchild» ξεκίνησε ήδη από τη Δευτέρα, με ένα teaser διάρκειας 16 δευτερολέπτων.

Στο βίντεο, η Carpenter εμφανίζεται με τζιν σορτσάκι και ψηλοτάκουνα, να στέκεται στην άκρη ενός σκονισμένου δρόμου κρατώντας μία βαλίτσα, κάνοντας οτοστόπ. Ένα φορτηγό και ένα αυτοκίνητο περνούν χωρίς να σταματήσουν, με την ίδια να ρίχνει ένα πειραχτικό βλέμμα στην κάμερα και να λέει: «Oh boy».



Η προώθηση συνεχίστηκε με μία σειρά από μυστηριώδεις διαφημιστικές πινακίδες που έκαναν την εμφάνισή τους σε διάφορα σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών — ανάμεσά τους και στον αυτοκινητόδρομο Interstate-69, που εκτείνεται από την Ιντιάνα μέχρι τα σύνορα με τον Καναδά στο Μίσιγκαν.

Οι αφίσες, με τα αρχικά της Carpenter στην κάτω αριστερή γωνία, περιλάμβαναν φράσεις όπως «I swear they choose me, I’m not choosing them», «Amen» και «Hey men!», τονίζοντας το σαρκαστικό και φεμινιστικό ύφος που φαίνεται να διαπνέει το νέο single της.

Η πρώτη ζωντανή παρουσίαση του «Manchild» αναμένεται στις 6 Ιουνίου, στο πλαίσιο της εμφάνισης της Sabrina Carpenter στο φεστιβάλ Primavera Sound στη Βαρκελώνη. Αν λάβουμε υπόψη την πορεία του «Espresso» — που έκανε ντεμπούτο στο Coachella και εκτοξεύθηκε στα charts — οι προσδοκίες για το νέο τραγούδι είναι ήδη υψηλές.

Το «Manchild» αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία της Sabrina Carpenter μετά την τεράστια επιτυχία του έκτου άλμπουμ της, «Short n’ Sweet», το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2024 και έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200, θέση στην οποία παρέμεινε για τέσσερις εβδομάδες.

Η DELUXE έκδοση του album, που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο, περιλάμβανε νέα τραγούδια όπως τα «Busy Woman», «15 Minutes», «Couldn’t Make It Any Harder» «Bad Reviews» και ένα remix του «Please Please Please» με τη συμμετοχή της Dolly Parton.

Το «Short n’ Sweet» και τα τραγούδια του απέσπασαν συνολικά οκτώ υποψηφιότητες στα Βραβεία Grammy 2025, διεκδικώντας μεταξύ άλλων και τον τίτλο του «Άλμπουμ της Χρονιάς». Τελικά, η Sabrina Carpenter απέσπασε δύο βραβεία: για το Καλύτερο Pop Άλμπουμ και την Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία για το «Espresso».

Εν τω μεταξύ, η Carpenter συνεχίζει αυτή την περίοδο την επιτυχημένη περιοδεία της «Short n’ Sweet Tour», η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Πέρα από το Primavera Sound, το πρόγραμμά της περιλαμβάνει εμφανίσεις και σε άλλα κορυφαία φεστιβάλ, όπως το Lollapalooza στο Σικάγο.

Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, την αιχμηρή στιχουργική και την pop αισθητική που την έχουν καθιερώσει, η Sabrina Carpenter δείχνει αποφασισμένη να μη χάσει το momentum της — με το «Manchild» να διαφαίνεται ως το απόλυτο soundtrack του φετινού καλοκαιριού.