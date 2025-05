The Weeknd: Ξεκίνησε την περιοδεία του «After Hours Til Dawn 2025» με ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα με 60.000 θεατές

Ο The Weeknd ξεκίνησε πανηγυρικά την περιοδεία του «After Hours Til Dawn 2025» την Παρασκευή 9 Μαΐου στο State Farm Stadium του Φοίνιξ, μέσα σε μία αποπνικτική ζέστη 38 βαθμών Κελσίου στην έρημο της Αριζόνα.

Μαζί του, ο Playboi Carti και ο Mike Dean, συνέθεσαν ένα τετράωρο υπερθέαμα που έθεσε τον πήχη ψηλά για τις υπόλοιπες 42 στάσεις της περιοδείας στη Βόρεια Αμερική.

Με 60.000 φανατικούς θαυμαστές να γεμίζουν το κατάμεστο στάδιο, η βραδιά εξελίχθηκε σε μία εμπειρία που ξεπέρασε τις προσδοκίες. Ο παραγωγός Mike Dean άνοιξε το πρόγραμμα με ένα σετ που επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται ο απόλυτος μυστικός άσος κάθε καλλιτέχνη.

Ο The Weeknd, ή αλλιώς Abel Tesfaye, εμφανίστηκε λίγο πριν τις 21:30 τοπική ώρα, μέσα από ένα σκηνικό που θύμιζε κινηματογραφική παραγωγή. Περιτριγυρισμένος από 30 χορευτές με κόκκινες κουκούλες, έκανε την είσοδό του φορώντας μία μαύρη δημιουργία του Christian Cordella και μία χρυσή μάσκα, με το glitter να αντανακλά τα φώτα της σκηνής.

Το «The Abyss» αποτέλεσε την ιδανική εισαγωγή στον σκοτεινό κόσμο του «Hurry Up Tomorrow», του νέου άλμπουμ του που κυκλοφόρησε στα τέλη του Ιανουαρίου.

«Η πρώτη βραδιά είναι πάντα η καλύτερη βραδιά», δήλωσε ο The Weeknd, προκαλώντας παραλήρημα στο κοινό του Glendale της Αριζόνα.

Η παραγωγή της συναυλίας ήταν εντυπωσιακή, με τα φλεγόμενα κτίρια από την περιοδεία του 2022 να επιστρέφουν, μία γιγαντιαία χρυσή φιγούρα εμπνευσμένη από τον Sorayama, και οβάλ δαχτυλίδια φωτός που δημιουργούσαν την ψευδαίσθηση ότι ο The Weeknd τραγουδούσε μέσα σε τούνελ.

Η σκηνή εκτεινόταν σε όλο το μήκος του γηπέδου, προσφέροντας ορατότητα σε κάθε γωνιά, ενώ λέιζερ και φωτεινά βραχιόλια δημιουργούσαν μία ατμόσφαιρα φουτουριστικής τελετουργίας. Ένα τεράστιο φωτεινό Χ δέσποζε στην οροφή του σταδίου, συμπληρώνοντας το οπτικό υπερθέαμα.

Παρά τα 15 και πλέον χρόνια καριέρας, ο The Weeknd συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη. Με 37 τραγούδια στο πρόγραμμα της συναυλίας, το ρεπερτόριό του έμοιαζε ανεξάντλητο.

Τραγούδια όπως το «Can’t Feel My Face» ακούγονταν σαν να είχαν κυκλοφορήσει μόλις χθες, ενώ οι έξι Νο.1 επιτυχίες του («Heartless», «Die For You», «The Hills», «Blinding Lights», «Save Your Tears» και «Starboy») λειτουργούσαν ως εκρηκτικά σημεία αναφοράς για το κοινό.

Ο The Weeknd κράτησε τη χρυσή μάσκα του για τα πρώτα έξι τραγούδια, αλλά η αποκάλυψη του προσώπου του μετά το «Heartless» και πριν το «Faith» αποτέλεσε την πρώτη ουσιαστική στιγμή σύνδεσης με το κοινό του.

Ο Καναδός καλλιτέχνης κατέβηκε από τη σκηνή για να χαιρετήσει θαυμαστές στην πρώτη σειρά, ενώ σε μία συγκινητική στιγμή, έδωσε το μικρόφωνο σε μέλη του κοινού για να τραγουδήσουν μαζί του το ρεφρέν του «Out Of Time» από το «Dawn FM».

Ο The Weeknd απέδειξε για άλλη μία φορά ότι κανείς δεν κάνει καλύτερα τις μεταβάσεις μεταξύ τραγουδιών. Ενώ φαινόταν πως θα έκλεινε με το «Hurry Up Tomorrow» ή το εκρηκτικό «Blinding Lights», τελικά επέλεξε να ρίξει αυλαία με το «Moth To A Flame», σε παραγωγή των Swedish House Mafia.

«Ο σπουδαίος Mike Dean στα πλήκτρα», φώναξε στο τέλος της δίωρης συναυλίας του. «Και Φοίνιξ, Αριζόνα, με λένε The Weeknd και σας αγαπώ!»

Ο Playboi Carti, από την πλευρά του, εξέφρασε τη συγκίνησή του για την επιστροφή του στην Αριζόνα, λέγοντας: «Δεν έχω έρθει εδώ από το 2015. Το ένα πράγμα που λέω στους μικρούς μου είναι: “Το Φοίνιξ είναι η πιο τρελή πόλη και στηρίζει ό,τι κάνεις.”»

«Αγοράζουν το merch σου και έρχονται στις συναυλίες σου. Με ξέρετε, και έχω κάνει πολλές συναυλίες στο Φοίνιξ στα πρώτα μου χρόνια, και νιώθω σαν να είμαι σπίτι. Ξέρετε τι εννοώ», πρόσθεσε.

Και ενώ ακολουθεί ένα διάλειμμα δύο εβδομάδων από τις συναυλίες ενόψει της κυκλοφορίας της ταινίας «Hurry Up Tomorrow», η έναρξη του νέου σκέλους της περιοδείας του από το Φοίνιξ επιβεβαίωσε ότι ο The Weeknd είναι ένα πολυδιάστατο καλλιτεχνικό σύμπαν που ο Abel Tesfaye συνεχίζει να επεκτείνει με κάθε βήμα του.