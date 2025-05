Rihanna: Επιστρέφει με το νέο τραγούδι «Friend Of Mine» για την ταινία «Στρουμφάκια»

Η Rihanna επιστρέφει στη μουσική με το νέο τραγούδι «Friend Of Mine» για το soundtrack της επερχόμενης ταινίας «Στρουμφάκια».

Όπως αποκαλύφθηκε την Τετάρτη 14 Μαΐου, ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του νέου trailer της ταινίας, το οποίο περιλαμβάνει αποσπάσματα από το τραγούδι, το «Friend Of Mine» πρόκειται να κυκλοφορήσει αυτή την Παρασκευή, 16 Μαΐου

Το «Friend Of Mine» είναι ι πρώτη μουσική κυκλοφορία της Rihanna από τα τέλη του 2022, όταν είχε παρουσιάσει τα τραγούδια «Lift Me Up» και «Born Again» για το soundtrack της ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever».

Το «Lift Me Up» χάρισε, μάλιστα, στη Rihanna μία υποψηφιότητα για το βραβείο Όσκαρ και τη Χρυσή Σφαίρα για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι.

Σύμφωνα με το πρώτο απόσπασμα, το «Friend Of Mine» κινείται σε ρυθμούς Afrobeats με έντονα dance στοιχεία, ενώ η Rihanna τραγουδά μελωδικά τη φράση «You’re looking like a friend of mine», προσδίδοντας μία ονειρική διάσταση.



Η ταινία «The Smurfs», στην οποία η Rihanna δανείζει τη φωνή της στον ρόλο της Στρουμφίτας (Smurfette), αναμένεται να κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 18 Ιουλίου, ενώ στην Ελλάδα θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Αυγούστου.

Εκτός από τη Rihanna, στο καστ συμμετέχουν οι John Goodman, James Corden, Nick Offerman, Sandra Oh και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί.

Η ταινία ακολουθεί τους κατοίκους του Στρουμφοχωριού καθώς ταξιδεύουν στον πραγματικό κόσμο για να σώσουν τον Μπαμπαστρούμφ (John Goodman), ο οποίος έχει απαχθεί από τον μοχθηρό μάγο Δρακουμέλ (J. P. Karliak).

Το trailer ανοίγει με σκηνές από το στούντιο ηχογράφησης, όπου η Rihanna εμφανίζεται ντυμένη στα μπλε, με μπλε χάντρες στα μαλλιά της, να ηχογραφεί ατάκες της Στρουμφίτας, ενώ χορεύει με ενθουσιασμό.

Εκτός από το νέο τραγούδι και τον ρόλο της Στρουμφίτας, η Rihanna αναλαμβάνει και τον ρόλο της εκτελεστικής παραγωγού στα «Στρουμφάκια», ενισχύοντας περαιτέρω τη δημιουργική παρουσία της ταινίας.

Η ανακοίνωση της συνεργασίας έγινε για πρώτη φορά το 2023 στο CinemaCon, σε συνεργασία της Paramount και του Nickelodeon.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η Rihanna, η οποία τότε διένυε το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της στον δεύτερο γιο της, Riot Rose, δήλωσε με χιούμορ: «Μπορώ να εμφανίζομαι με τις πιτζάμες μου στο τρίτο τρίμηνο… Ελπίζω αυτό να μου δώσει πόντους στα μάτια των παιδιών μου μία μέρα.»

Το soundtrack της ταινίας δεν περιορίζεται μόνο στη Rihanna. Περιλαμβάνει επίσης τη συμμετοχή της Tyla, καθώς και το τραγούδι «Higher Love» από τους DJ Khaled, Cardi B και DESI TRILL, το οποίο κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο, προσδίδοντας πολυμορφία και διεθνή ήχο στη μουσική συνοδεία της ταινίας.

Στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, η Rihanna παρευρέθηκε στο Met Gala του 2025 στη Νέα Υόρκη μαζί με τον σύντροφό της Asap Rocky ο οποίος ήταν και ένας από τους συμπροέδρους της φετινής εκδήλωσης.

Η 37χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε επίσης με την παρουσία της στο Met Gala 2025 ότι περιμένει το τρίτο της παδί.

Παρά την πολυάσχολη οικογενειακή ζωή της, η Rihanna διαβεβαίωσε τους θαυμαστές της ότι η εγκυμοσύνη δεν θα σταθεί εμπόδιο στην επιστροφή της στη δισκογραφία.

Όταν ρωτήθηκε από το Entertainment Tonight, αν η εγκυμοσύνη θα καθυστερήσει την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου ένατου άλμπουμ, η απάντησή της ήταν σαφής: «Όχι! Ίσως μερικά βίντεο! Ακόμα μπορώ να τραγουδήσω!»

Το «ANTI», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2016, παραμένει μέχρι σήμερα το τελευταίο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Rihanna.

Η πολυετής απουσία της από τη δισκογραφία έχει εντείνει την προσμονή των θαυμαστών της, οι οποίοι ελπίζουν ότι το «Friend Of Mine» θα αποτελέσει τον προάγγελο μιας ευρύτερης μουσικής επιστροφής.