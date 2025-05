Selena Gomez και Benny Blanco κυκλοφορούν το video του «Talk»

Λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά την κυκλοφορία του εξαιρετικά επιτυχημένου συνεργατικού άλμπουμ τους «I Said I Love You First», η Selena Gomez και ο Benny Blanco επιστρέφουν με μία νέα, deluxe έκδοση που χαρίζει επιπλέον βάθος και ρομαντική χροιά στο κοινό τους μουσικό ταξίδι.

Το «I Said I Love You First… And You Said It Back», όπως τιτλοφορείται εύστοχα η deluxe έκδοση, κυκλοφορεί μόλις δύο ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωσή του και έρχεται να δυναμώσει ακόμη περισσότερο τη σύνδεση του κοινού με ένα ζευγάρι που, εκτός από την προσωπική χημεία του, αποδεικνύει ξανά και ξανά την καλλιτεχνική σύμπνοιά του.

Η νέα έκδοση του άλμπουμ περιλαμβάνει τα 14 τραγούδια της αρχικής κυκλοφορίας, αλλά και οκτώ επιπλέον κομμάτια που εμπλουτίζουν τον ήδη έντονα συναισθηματικό χαρακτήρα του.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το ολοκαίνουργιο «Talk», ένα ρομαντικό αλλά και μελαγχολικό κομμάτι στο οποίο η Selena Gomez αγγίζει με ευαισθησία την απώλεια ενός πρόσφατου έρωτα.

Το τραγούδι περιλαμβάνει samples από το single «Never There» των Cake από το 1998, δίνοντάς του έναν σχεδόν νοσταλγικό τόνο, με τον ήχο της pop να πατά σε shoegaze επιλογές και alternative ρυθμούς.

Για την προώθηση του «Talk», το ζευγάρι δημιούργησε ένα ιδιαίτερο μουσικό βίντεο με θέμα τον σχολικό χορό αποφοίτησης, σε σκηνοθεσία του Tony Yacenda, γνωστού για τη δουλειά του στη σειρά «American Vandal».

Στο βίντεο, η Selena Gomez ζει —για πρώτη φορά— τη μυθική εμπειρία του αμερικανικού σχολικού χορού αποφοίτησης, ντυμένη με μία αιθέρια ροζ τουαλέτα και περιτριγυρισμένη από ρετρό διακόσμηση, neon φώτα και teen-film αισθητική.

Το αποτέλεσμα είναι ένας συνδυασμός από καρδιοχτύπι εφηβείας και βελούδινη ωριμότητα, που συμπυκνώνει τον συναισθηματικό πυρήνα του «Talk».

Ανάμεσα στα νέα τραγούδια της deluxe έκδοσης, ξεχωρίζουν επίσης το μελωδικό και ατμοσφαιρικό «That’s When ’ll Care», το «Stained» —ένα προσωπικό σόλο της Selena Gomez με εσωστρεφή διάθεση και υπόκωφη ένταση— καθώς και κομμάτια με πιο πειραματικό χαρακτήρα.

Η GloRilla δίνει νέα πνοή στο «Cowboy» μέσα από ένα ριζικά διαφορετικό remix, ενώ ο DJ Sliink επεμβαίνει ρυθμικά στο «Bluest Flame», δημιουργώντας ένα υβρίδιο μεταξύ trap και jersey club.

Η Gracie Abrams, που είχε συμμετάσχει και στην αρχική έκδοση του άλμπουμ, επιστρέφει στην ακουστική εκδοχή του «Call Me When You Break Up», τα οποία αποκτά μία ανάλαφρη αλλά συναισθηματικά φορτισμένη διάσταση.

Επίσης, προστίθεται και μία ζωντανή ηχογράφηση του «How Does It Feel To Be Forgotten» από το Vevo, ενώ το tracklist ολοκληρώνεται με το ονειρικό και σχεδόν κινηματογραφικό «Guess You Could Say I’m in Love», στο οποίο η Selena Gomez και ο Benny Blanco συνεργάζονται με το συγκρότημα Cigarettes After Sex, προσδίδοντας στον δίσκο έναν ερωτικό απόηχο.

Η ανταπόκριση στο αρχικό άλμπουμ «I Said I Love You First», που κυκλοφόρησε στις 21 Μαρτίου, ήταν άμεση και εκκωφαντική.

Το άλμπουμ έκανε είσοδο στο Νο. 2 του Billboard 200, σημειώνοντας πωλήσεις ισοδύναμες των 120.000 άλμπουμ την πρώτη εβδομάδα του, καταγράφοντας το καλύτερο ντεμπούτο στην καριέρα της Selena Gomez, η οποία γνωρίζει καλά τις κορυφές των charts, αλλά και του Benny Blanco, ο οποίος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους pop παραγωγούς της τελευταίας δεκαετίας.

Η εμπορική επιτυχία του άλμπουμ ενισχύθηκε από τη συναισθηματική αυθεντικότητα που εκπέμπει, αλλά και από τη δυναμική ιστορία πίσω από αυτό.

Παρότι η Selena Gomez και ο Benny Blanco είχαν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τα single «Same Old Love» και «Kill Em With Kindness» από το πολυπλατινένιο άλμπουμ «Revival» του 2015, το «I Said I Love You First» αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους που γεννήθηκε μέσα από τον δεσμό τους όχι μόνο ως δημιουργικών συνεργατών, αλλά και ως ζευγάρι.

Η συνύπαρξή τους αποτυπώνεται μουσικά με έναν τρόπο ώριμο, σαφή και απόλυτα δομημένο – σαν να πρόκειται για δύο προσωπικότητες που αλληλοσυμπληρώνονται, όχι γιατί είναι ίδιες, αλλά γιατί γνωρίζουν πώς να συνυπάρχουν στη μουσική όπως ενώνονται και στη ζωή.

Το «I Said I Love You First» είναι ό,τι πιο τρυφερό και αληθινό έχουν δημιουργήσει. Είναι το χρονικό μιας σχέσης — από το πρώτο βλέμμα μέχρι την αποδοχή, από τη σιωπή μέχρι την εξομολόγηση.

Η deluxe έκδοση «I Said I Love You First… And You Said It Back» δεν είναι απλώς μία ανανεωμένη εκδοχή του αρχικού άλμπουμ. Είναι η μουσική συνέχεια ενός ημερολογίου που κρατιέται πλέον από δύο χέρια.

Ένα δημιούργημα που μετατρέπει την προσωπική ιστορία αγάπης δύο καλλιτεχνών σε ένα άλμπουμ που αντικατοπτρίζει το πώς μοιάζει η συνύπαρξη όταν βαθαίνει – και επιλέγει να εκτίθεται.

Το κοινό τους είναι προφανώς έτοιμο να συνεχίσει αυτό το ταξίδι μαζί τους, κεφάλαιο το κεφάλαιο, ρεφρέν το ρεφρέν, όσο κι αν η μουσική αλλάζει, όσο κι αν αλλάζουν κι εκείνοι.

Διότι, όπως και το ίδιο τους το άλμπουμ υπενθυμίζει, κάποιες φράσεις όταν λέγονται πρώτες, χρειάζονται πάντα κάποια άλλη φωνή να τις πει πίσω.