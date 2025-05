new: ARMIN VAN BUUREN feat. SAM GRAY “DREAM A LITTLE DREAM”

Για περισσότερα από δύο χρόνια, οι fan του Armin van Buuren ονειρεύονταν ένα πράγμα: την επίσημη κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου ύμνου του Ολλανδoύ παραγωγού και DJ, «Dream A Little Dream», με τον πολυπλατινένιο τραγουδοποιό και παραγωγό, Sam Gray.

Το «Dream A Little Dream» ακούστηκε για πρώτη φορά στο Ultra Music Festival, το 2023, και αμέσως έγινε talk of the town. Το ID απέκτησε σχεδόν μυθικό status ως ένα από τα πιο πολυπόθητα IDs του Armin, προκαλώντας ασταμάτητη προσμονή κάθε φορά που εμφανιζόταν σε set, teaser ή… γινόταν κάποια νύξη για επικείμενη κυκλοφορία.

Η αναμονή έλαβε τέλος! Το «Dream A Little Dream» είναι εδώ και είναι όλα όσα υποσχόταν. Με έναν εκρηκτικό συνδυασμό ευφορικής μελωδίας, signature ήχο από τον Armin και την χαρακτηριστική φωνή του Sam Gray, το single καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στην ενέργεια των φεστιβάλ και το συναισθηματικό του βάθος.

«Τα τελευταία χρόνια, έχω λάβει άπειρα μηνύματα από fan που ανυπομονούσαν να την κυκλοφορία του ID αυτού», προσθέτει ο Armin van Buuren. «Η κυκλοφορία αυτή γίνεται ακόμη πιο ξεχωριστή όταν αντιλαμβάνομαι το τι σημαίνει το για το κοινό μου. Ο ενθουσιασμός σας με συγκίνησε και είμαι πολύ χαρούμενος που, επιτέλους, μπορώ να το μοιραστώ μαζί σας. Αυτό είναι για εσάς!».

Η φωνή των fans ακούστηκε δυνατά! Από τα χιλιάδες σχόλια στα social media μέχρι τη φρενίτιδα κάθε teaser, το «Dream A Little Dream» δεν ήταν απλώς ένα ακόμα unreleased track, αλλά ένα crowd favourite track, φτιαγμένο για να ενώνει και να απογειώνει!

Η αναμονή τελείωσε, η ελπίδα έγινε ήχος. Το «Dream A Little Dream» είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες streaming – έτοιμο να κατακτήσει τόσο τα φεστιβάλ όσο και τις προσωπικές σας playlists.

Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τον απόλυτο αυτό «ύμνο» στην πολυαναμενόμενη εμφάνιση του Ολλανδού DJ και παραγωγού, Armin van Buuren, στο πλαίσιο του Athens’ Primer Music Festival, στις 6 Σεπτεμβρίου! Μία εμφάνιση που, σίγουρα, θα αφήσει τη δική της ιστορία, με τον κορυφαίο DJ και παραγωγό να ξεσηκώνει τα πλήθη, με τα μοναδικά DJ sets και την απίστευτη ενέργειά του.

Βρείτε το “Dream A Little Dream” στις streaming υπηρεσίες:

https://avbsg.lnk.to/ DreamALittleDreamYA