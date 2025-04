Η Lady Gaga μετέτρεψε το Coachella 2025 σε όπερα της ερήμου

Ήταν Παρασκευή βράδυ στο Coachella 2025 και η έρημος είχε μεταμορφωθεί σε κάτι το απόκοσμο. Γοτθικά γκαργκόιλ εμφανίστηκαν από τις σκιές, τα φώτα χαμήλωσαν και το πλήθος άρχισε να φωνάζει ρυθμικά το όνομα της πριμαντόνας. Η Lady Gaga ετοιμαζόταν να αφηγηθεί την ιστορία του «Mayhem» — και να προσφέρει την ερμηνεία της ζωής της.

Σε μία παράσταση διάρκειας δύο ωρών, χωρισμένη σε τέσσερις πράξεις, η Lady Gaga έδωσε σάρκα και οστά στην εσωτερική μάχη της ανάμεσα σε δύο πλευρές του εαυτού της: το φως — ένα αγγελικό, αθώο τέρας με ξανθά μαλλιά — και το σκοτάδι, η πιο σκοτεινή «lady in red» που τραγουδά στο «Abracadabra».

Η πρώτη πράξη ξεκίνησε με την Gaga να εμφανίζεται στη σκηνή φορώντας ένα τεράστιο φόρεμα τριών κομματιών, ερμηνεύοντας το «Bloody Mary», ένα τραγούδι που γνώρισε νέα ζωή χάρη στο TikTok. Η σκηνική της παρουσία ήταν επιβλητική, σχεδόν μυθική, καθώς αγκάλιαζε τη νέα διάσταση που είχε αποκτήσει το αγαπημένο κομμάτι από το «Born This Way».

Στη συνέχεια ήρθε το «Abracadabra», όπου η Lady Gaga ενσάρκωσε μία τραγουδίστρια όπερας της βικτωριανής εποχής, παγιδευμένη σε ένα σκοτεινό, παράλληλο σύμπαν.

Ήταν η ιδανική εισαγωγή για το «Judas», στο οποίο η Gaga παρουσίασε την αυθεντική χορογραφία από το προκλητικό και πολυσυζητημένο video clip του τραγουδιού.

«Πώς αισθάνεστε απόψε… καλώς ήρθατε στο σπίτι μου του χάους», είπε η τραγουδίστρια απευθυνόμενη στο κοινό για πρώτη φορά, μετά από ένα ιντερλούδιο με το «Scheiße» και το «Garden of Eden».

Η πρώτη πράξη έκλεισε με μία άμεση αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο πλευρές της — το καλό και το κακό — στον ρυθμό του «Poker Face», από μία σκηνή στη μέση του πλήθους. Η σκηνή κορυφώθηκε με τη «δολοφονία» της Gaga του Φωτός.

Αλλά μην ανησυχείτε: Στη δεύτερη πράξη, η Lady Gaga αναστήθηκε. Κυριολεκτικά. Ξεπετάχτηκε μέσα από το χώμα, φορώντας ένα λευκό κορσέ, περιτριγυρισμένη από χορευτές με μάσκες κρανίων, οι οποίοι κινήθηκαν στους ρυθμούς του «Perfect Celebrity».

Ήταν μία συγκινητική, αλλά ξεκάθαρη αναγνώριση ότι η τελειότητα των σταρ επιτυγχάνεται συχνά μόνο όταν μας έχουν πια αφήσει.

«Σας αγαπώ τόσο πολύ. Ήθελα να κάνω μία ρομαντική χειρονομία για εσάς φέτος, μέσα σε αυτούς τους καιρούς του χάους. Αποφάσισα να σας χτίσω μία όπερα στην έρημο», είπε η Lady Gaga σε μία συγκινητική ομιλία πριν από το «Alejandro».

«Για όλη την αγάπη και όλη τη χαρά και όλη τη δύναμη που μου δώσατε σε όλη μου τη ζωή. Μερικές φορές νιώθω σαν να μπήκα σε ένα όνειρο όταν ήμουν περίπου 20 χρονών και από τότε ζω σε αυτό το όνειρο. Δεν ήξερα αν ήθελα να ξυπνήσω… τι θα γινόταν αν δεν ήσασταν εκεί;», συνέχισε.

Στην τρίτη πράξη, ο Gesaffelstein ανέβηκε στη σκηνή, προσθέτοντας τη φουτουριστική του αύρα σε μία παράσταση που έμοιαζε να έχει ξεπηδήσει από άλλους αιώνες.

Έπαιξε μουσική κατά τη διάρκεια του «Killah», ενώ η Gaga εμφανίστηκε με ένα κορμάκι σε ασημί και βασιλικό μπλε, που θύμιζε τις πρώτες της εμφανίσεις με το «Just Dance».

Στο «Zombieboy», η Lady Gaga στράφηκε σε μία αισθητική που θύμιζε τη Wednesday Addams, περιστρεφόμενη ανάμεσα σε σκελετούς και χορευτές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης, η Lady Gaga ενσωμάτωσε με διακριτικότητα τραγούδια που δεν ταίριαζαν απόλυτα με τη θεματική της ιστορίας, όπως μία συντομευμένη εκδοχή του «Die With A Smile» και μία συγκινητική ερμηνεία του «Shallow», που έφερε στην επιφάνεια την πιο ανθρώπινη πλευρά της.

«Είσαι αυτός που επιλέγεις να είσαι. Πάντα θα είσαι. Και σας ευχαριστώ που μου διδάξατε κάτι», είπε στο κοινό πριν στείλει ένα φιλί σε ένα ξεχωριστό πρόσωπο ανάμεσα στο πλήθος: τον αρραβωνιαστικό της, Michael Polansky.

«Μωρό μου, σ’ αγαπώ», είπε. «Και ευχαριστώ που μου φέρατε τον άντρα μου», πρόσθεσε απευθυνόμενη στους θαυμαστές της.

Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν η Lady Gaga έδωσε το χέρι και αγκάλιασε τα μικρά της «Little Monsters» που ήθελαν μόνο να λάβουν την ευλογία της «Mother Monster». Πήρε τον χρόνο της για να γιορτάσει με τους θαυμαστές της, τραγουδώντας το «Vanish Into You» και το αφιέρωσε σε όσους άντεξαν την κόλαση των 37 βαθμών Κελσίου στην έρημο για να τη δουν. Αν ρωτήσεις οποιονδήποτε: άξιζε.

Για το μεγάλο φινάλε, η Lady Gaga εμφανίστηκε ως φτερωτός άγγελος, αναστημένη από το επέκεινα, ενώ το «Bad Romance» ξεκίνησε να παίζει και πολύχρωμα πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό.

Στην οθόνη εμφανίστηκε το μήνυμα: «We are monsters, and monsters never die» (Είμαστε τέρατα και τα τέρατα δεν πεθαίνουν ποτέ). Το «Mayhem» της Gaga δεν τελείωσε με τραγωδία: το φως και το σκοτάδι θα υπάρχουν πάντα μέσα της. Το ποιο από τα δύο θα αγκαλιάσει, είναι δική της επιλογή.

Η αφήγηση της Lady Gaga — υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Parris Goebel — ήταν μεταμορφωτική, ένα υπερθέαμα που επιβεβαίωσε οριστικά ότι είναι μία pop star που εμφανίζεται μία φορά στα χίλια χρόνια.

Το setlist

1. Bloody Mary

2. Abracadabra

3. Judas

4. Scheiße

5. Garden of Eden

6. Poker Face

7. Perfect Celebrity

8. Disease

9. Pararazzi

10. Alejandro

11. The Beast

12. Killah (with Gesaffelstein)

13. Zombieboy

14. Die With a Smile

15. How Bad Do U Want Me

16. Shadow of a Man

17. Kill for Love

18. Born This Way

19. Shallow

20. Vanish Into You

21. Bad Romance