Η Lady Gaga σημειώνει με το «Mayhem» την καλύτερη εβδομάδα streaming της καριέρας της

Η Lady Gaga επιστρέφει δυναμικά στην κορυφή των charts με το νέο άλμπουμ της, «Mayhem», το οποίο κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200.

Πρόκειται για το έβδομο άλμπουμ της που κατακτά την πρώτη θέση του Billboard Hot 100, επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά ότι αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές καλλιτέχνιδες της εποχής μας.

Το «Mayhem» σημείωσε εντυπωσιακά νούμερα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, καταγράφοντας πωλήσεις ισοδύναμες των 219.000 άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate.

Πρόκειται για την καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων για ένα άλμπουμ από γυναίκα καλλιτέχνιδα για το 2025 και το καλύτερο ντεμπούτο για ένα άλμπουμ από γυναίκα καλλιτέχνιδα τους τελευταίους εφτά μήνες, μετά το «Short n’ Sweet» της Sabrina Carpenter , το οποίο έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του chart με πωλήσεις ισοδύναμες των 362.000 άλμπουμ μετά την κυκλοφορία τον Αύγουστο του 2024.

Αναλύοντας τις πωλήσεις της πρώτης εβδομάδας του έβδομου άλμπουμ της Lady Gaga, το «Mayhem» σημείωσε 136.000 φυσικές και ψηφιακές πωλήσεις άλμπουμ και έγινε το κορυφαίο σε πωλήσεις άλμπουμ της εβδομάδας, ανεβαίνοντας παράλληλα στην κορυφή του Top Album Sales Chart.

Επίσης, 80.500 μονάδες προήλθαν από το streaming και αντιστοιχούν σε 108,05 εκατομμύρια επίσημα on-demand streams των τραγουδιών του άλμπουμ. Αυτό το νούμερο χαρίζει στη Lady Gaga την καλύτερη εβδομάδα streaming της καριέρας της, οδηγώντας το «Mayhem» στο No. 1 του Top Streaming Albums Chart.

Επιπλέον, 2.500 μονάδες προήλθαν από τις παραδοσιακές πωλήσεις μεμονωμένων κομματιών του άλμπουμ (track equivalent albums).

Αξιοσημείωτη είναι η τεράστια επιτυχία του «Mayhem» και στις πωλήσεις βινυλίου, καθώς 74.000 αντίτυπα πουλήθηκαν την πρώτη εβδομάδα, καταγράφοντας τηνη καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων βινυλίου στην καριέρα της Gaga.

Μία καριέρα γεμάτη επιτυχίες

Το «Mayhem» είναι το έβδομο άλμπουμ της Lady Gaga που κυριαρχεί στο No. 1 του Billboard 200, ακολουθώντας τα βήματα του «Chromatica» (2020), του soundtrack του «A Star Is Born» με τον Bradley Cooper (2018), του «Joanne» (2016), «Cheek to Cheek» με τον Tony Bennett (2014), του «ARTPOP» (2013) και του «Born This Way» (2011).

Με αυτή την προσθήκη, η Lady Gaga μετρά πλέον 11 άλμπουμ που έχουν φτάσει στο Top 10 του chart από το ντεμπούτο της με το «The Fame», το οποίο ανέβηκε έως το No. 2 το 2010.

Το «Mayhem» κυκλοφόρησε στις 7 Μαρτίου 2025, έπειτα από μία προσεκτικά σχεδιασμένη προώθηση που ξεκίνησε με την ανακοίνωση του άλμπουμ στις 27 Ιανουαρίου.

Τρεις επιτυχίες είχαν ήδη προηγηθεί, προετοιμάζοντας το έδαφος για την κυκλοφορία του άλμπουμ, το «Disease» – το οποίο έφτασε στο Νο. 27 του Billboard Hot 100 τον Νοέμβριο του 2024, το «Die With A Smile» με τον Bruno Mars – το οποίο παρέμεινε στο No. 1 για πέντε εβδομάδες και το «Abracadabra» – που έφτασε στο Νο. 13 τον Φεβρουάριο.

Η Lady Gaga δεν άφησε τίποτα στην τύχη και συνόδευσε την κυκλοφορία του άλμπουμ με μία δυναμική προώθηση στα μεγαλύτερα μέσα.

Στις 5 Μαρτίου έδωσε συνέντευξη στον Zane Lowe του Apple Music, ενώ στις 6 Μαρτίου συμμετείχε σε ένα livestream event στο Spotify με τίτλο «Little Monsters Press Conference», δίνοντας μία συνέντευξη τύπου στους θαυμαστές.

Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της και στο «Saturday Night Live» στις 8 Μαρτίου, όπου όχι μόνο παρουσίασε το «Mayhem», τραγουδώντας ζωντανά το «Abracadabra» και το «Killah», αλλά ανέλαβε και τον ρόλο της παρουσιάστριας της βραδιάς.

Επιπλέον, εμφανίστηκε σε μία σειρά από εκδηλώσεις και τηλεοπτικά προγράμματα που διαμόρφωσαν το κλίμα πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ, όπως τη φιλανθρωπική συναυλία FireAid για στήριξη των πυρόπληκτων της Καλιφόρνιας στις 30 Ιανουαρίου, την τελετή απονομής των βραβείων Grammy στις 2 Φεβρουαρίου, τη δημοφιλή διαδικτυκή εκπομπή «Hot Ones» στις 13 Φεβρουαρίου, τη συναυλία «SNL50: The Homecoming Concert» στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης για τα 50 χρόνια του «Saturday Night Live» στις 14 Φεβρουαρίου, ενώ 19 Φεβρουαρίου πέρασε και από τον ανιχνευτή ψεύδους του Vanity Fair.

Το «Mayhem» κυκλοφόρησε σε διάφορες φυσικές και συλλεκτικές εκδόσεις, που εκτόξευσαν τις πωλήσεις του άλμπουμ.

Συγκεκριμένα, κυκλοφόρησαν:

– 14 διαφορετικές εκδόσεις βινυλίου, κάποιες από τις οποίες ήταν υπογεγραμμένες, ενώ ορισμένες περιλάμβαναν το bonus track «Can’t Stop the High». Το αποκλειστικό βινύλιο της αλυσίδας καταστημάτων Target περιείχε το επιπλέον κομμάτι «Kill for Love».

– 4 CD εκδόσεις, εκ των οποίων η μία ήταν υπογεγραμμένη, ενώ το Target διέθετε μία αποκλειστική έκδοση που περιλάμβανε το τραγούδι «Kill».

– Μια κασέτα, ένα deluxe CD box set με μπλουζάκι και αφίσα, καθώς και δύο ψηφιακές εκδόσεις (μια τυπική και μία deluxe για το iTunes με τρία μουσικά βίντεο).

Μετά το εντυπωσιακό ντεμπούτο του «Mayhem», η Lady Gaga ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή με μία σειρά από μεγάλες συναυλίες.

Το πρόγραμμα της περιλαμβάνει: Δύο headline εμφανίσεις στο μουσικό φεστιβάλ Coachella στις 11 και 18 Απριλίου, δύο συναυλίες στην Πόλη του Μεξικού στις 26 και 27 Απριλίου, μία τεράστια δωρεάν συναυλία στη διάσημη παραλία Copacabana στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας στις 3 Μαΐου και τέσσερις συναυλίες στη Σιγκαπούρη στις 18, 19, 21 και 24 Μαΐου.

Με το «Mayhem» να κατακτά την κορυφή του Billboard 200 και να σπάει ρεκόρ πωλήσεων και streaming, η Lady Gaga αποδεικνύει για ακόμα μία φορά ότι η καλλιτεχνική δύναμή της παραμένει ακλόνητη και δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας ότι το 2025 θα είναι η χρονιά της.