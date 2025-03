Ακούστε τη νέα μπαλάντα της Gwen Stefani “Still Gonna Love You” Σε στίχους δικούς της και του Finneas.

Η Gwen Stefani κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι “Still Gonna Love You”, το οποίο αποτελεί μέρος της deluxe έκδοσης του άλμπουμ της Bouquet (2024).

Η deluxe εκδοχή του Bouquet είναι πλέον διαθέσιμη στις streaming πλατφόρμες και περιλαμβάνει ακουστικές εκτελέσεις όλων των τραγουδιών του πρωτότυπου άλμπουμ, καθώς και το ολοκαίνουργιο “Still Gonna Love You”. Το κομμάτι συνυπογράφεται από τον Finneas και διαθέτει στίχους όπως: “You can push me away, go ahead and make your mistakes, I won’t judge you / Nothing that you can say if you want me to hate you, I’m still gonna love you”.

Η Stefani δήλωσε πως το τραγούδι μιλάει για την ανθεκτικότητα της αγάπης: «Αυτό το τραγούδι αφορά την αγάπη. Μια αγάπη που δεν μπορεί να σπάσει, μια αγάπη που θα είναι πάντα εκεί, μια αγάπη που μπορεί πάντα να σε φέρει πίσω στο σπίτι».

Η επιστροφή της Gwen Stefani με το Bouquet

Το Bouquet ήταν το πρώτο προσωπικό άλμπουμ της Stefani εδώ και επτά χρόνια, και κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2024. Σε συνέντευξή της στο NME, η τραγουδίστρια είχε μιλήσει για τη δημιουργία του άλμπουμ, περιγράφοντας πώς το καθημερινό της πρόγραμμα ως μητέρα επηρεάζει τον τρόπο που γράφει μουσική. «Δεν πηγαίνω κάθε μέρα στο στούντιο απλά για να γράψω. Είναι περισσότερο ‘τα παιδιά είναι στο σχολείο, έχω τρεις ώρες, ας δω αν μπορώ να γράψω κάτι», εξήγησε.