Οι Everything but the Girl επιστρέφουν στα live μετά από 25 χρόνια

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα τους, οι εμφανίσεις τους θα είναι ένα μίγμα ακουστικής και ηλεκτρονικής μουσικής, με τη συνοδεία του Rex Horan στο κοντραμπάσο. Οι ίδιοι διευκρίνισαν ότι δεν πρόκειται για συναυλίες με dance ύφος, αλλά για ένα «χαλαρό folk-tronic vibe». Το setlist θα περιλαμβάνει τραγούδια από το ρεπερτόριο των Everything But the Girl, καθώς και σόλο κομμάτια των Thorn και Watt.

Η επιστροφή στη μουσική

Το 2023, οι Everything But the Girl κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Fuse, το οποίο αποτέλεσε το έναυσμα για την απόφασή τους να παίξουν ξανά ζωντανά. «Απολαύσαμε τη δημιουργία του “Fuse” το 2022 και θελήσαμε να κάνουμε κάτι ακόμα», ανέφερε ο Watt. «Αυτό σταδιακά οδήγησε στη συζήτηση για το αν θα παίζαμε ζωντανά ξανά».

Η Tracey Thorn πρόσθεσε: «Όταν το φανταστήκαμε, συνειδητοποιήσαμε ότι θέλαμε απλώς να παίξουμε μερικά τραγούδια – συμπεριλαμβανομένων και κομματιών που δεν είχαμε παίξει ποτέ – σε έναν μικρό χώρο, σε ένα κλίμα φιλικό και ζεστό. Αν όλα πάνε καλά, σκοπεύουμε να κάνουμε περισσότερες συναυλίες».

Μια μακρά και επιτυχημένη πορεία

Οι Everything But the Girl σχηματίστηκαν το 1982 στο Hull της Αγγλίας και έχουν κυκλοφορήσει 11 στούντιο άλμπουμ. Μετά το “Temperamental” του 1999, αποσύρθηκαν από τη μουσική σκηνή για 24 χρόνια, επιστρέφοντας το 2023 με το Fuse. Οι Thorn και Watt παντρεύτηκαν το 2009.

Το συγκρότημα έχει σημειώσει 12 τραγούδια στο Top 40 του Ηνωμένου Βασιλείου και δύο άλμπουμ στο Top 5 του Official Albums Chart. Το remix του “Missing” από τον Todd Terry το 1995 έγινε παγκόσμια επιτυχία, φτάνοντας στο No.2 του Billboard Hot 100 και παραμένοντας στα charts για 55 εβδομάδες. Το τραγούδι κατέκτησε επίσης την κορυφή του Billboard Pop Airplay Chart, ενώ το single “Wrong” (1996) μπήκε στο Hot 100, φτάνοντας μέχρι το No.68.

Η επιστροφή των Everything But the Girl στη σκηνή μετά από τόσα χρόνια είναι ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα μουσικά γεγονότα της χρονιάς. Οι φανατικοί οπαδοί τους περιμένουν με ανυπομονησία να ζήσουν ξανά τη μαγεία της μουσικής τους ζωντανά.