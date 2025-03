Όσκαρ 2025: Oι μεγάλοι νικητές και η εκπληκτική εμφάνιση των RAYE, Lisa & Doja Cat

Η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ 2025 πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre του Hollywood την Κυριακή 2 Μαρτίου με παρουσιαστή των Conan O’Brien.

Η ταινία «Εmilia Perez», ένα μιούζικαλ που πραγματεύεται την ιστορία ενός βαρόνου ναρκωτικών που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου, αναδείχθηκε ως η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα Βραβεία Όσκαρ 2025, συγκεντρώνοντας συνολικά 13 υποψηφιότητες.

Σε κοντινή απόσταση ακολουθούσαν οι ταινίες «The Brutalist», ένα ιστορικό έπος που εξετάζει την εμπειρία των μεταναστών, και «Wicked», η επιτυχημένη κινηματογραφική μεταφορά του επιτυχημένου μιούζικαλ του Broadway, οι οποίες και οι δύο απέσπασαν 10 υποψηφιότητες η καθεμία.

Οι ταινίες «Conclave», ένα θρίλερ που αφορά την εκλογή ενός νέου Πάπα, και «A Complete Unkown», μία ματιά στα πρώτα, ελεύθερα χρόνια του Bob Dylan, έλαβαν από 8 υποψηφιότητες.

Και οι πέντε αυτές ταινίες ήταν υποψήφιες για το βραβείο της Καλύτερης Ταινίας, το κορυφαίο βραβείο της διοργάνωσης, μαζί με ανεξάρτητες παραγωγές όπως οι «Anora», «Nickel Boys» και «I’m Still Here», καθώς και η ταινία τρόμου σώματος «The Substance» και το «Dune: Part Two», μία από τις σπάνιες blockbuster παραγωγές που συγκέντρωσε την προσοχή των Όσκαρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Karla Sofía Gascón έγινε η πρώτη ανοιχτά τρανσέξουαλ ηθοποιός που είναι υποψήφια για Όσκαρ – για την ερμηνεία της στον ομώνυμο ρόλο της ταινίας «Emilia Pérez» του Jacques Audiard.

Επίσης, η Ariana Grande έλαβε την πρώτη υποψηφιότητα της καριέρας της για Όσκαρ, για το βραβείο του Β’ Γυναικείου Ρόλου, για την ερμηνεία της στον ρόλο της Glinda στο «Wicked».

Η συμπρωταγωνίστριά της, Cynthia Erivo, η οποία υποδύθηκε την Elphaba στο «Wicked», προτάθηκε για το βραβείο του Α’ Γυναικείου Ρόλου, στην τρίτη υποψηφιότητά της για Όσκαρ μέχρι σήμερα.

Υποψήφιος για το βραβείο Όσκαρ του Α’ Ανδρικού Ρόλου ήταν και ο Timothee Shalamet για την εμφάνισή του στον ρόλο του Bob Dylan στη βιογραφική ταινία «A Complete Unknown»

Η ταινία «Anora» ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής των Όσκαρ 2025 καθώς κέρδισε το βραβειο Καλύτερης Ταινίας και συνολικά πέντε βραβεία.

Ακολούθησαν το «The Brutalist» με τρία βραβεία και τα «Emilia Pérez» και το «Wicked» με δύο βραβεία.

Το Όσκαρ του Α’ Ανδρικού Ρόλου πήγε στον Adrien Brody για την ερμηνεία στην ταινία «The Brutalist». Είναι το δεύτερο Όσκαρ για τον ηθοποιό, 22 χρόνια μετά τη βράβευσή του για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Ο πιανίστας» του Roman Polanski.

Η Lisa, η Doja Cat και η RAYE ερμήνευσαν τρία κλασικά τραγούδια τις ταινίες του James Bond.

Ο θρυλικός Πράκτορας 007 έδωσε το «παρών» στα Όσκαρ. Σε μία απρόσμενη συνεργασία, η Lisa των BLACKPINK, η Doja Cat και η RAYE ένωσαν πρόσφατα τις δυνάμεις τους για ένα νέο, δυναμικό pop τραγούδι.

Ωστόσο, αντί να τραγουδήσουν τη συνεργασία τους στο «Born Again» στην 97η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ 2025, την Κυριακή 2 Μαρτίου, οι τρεις καλλιτέχνες ανέβηκαν διαδοχικά στη σκηνή του Dolby Theatre στο Ovation Hollywood, παρουσιάζοντας ένα medley τραγουδιών από τις ταινίες του James Bond.

Οι νικητές σε κάθε κατηγορία αναγράφονται με έντονα γράμματα.

Best Picture

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Best Actor

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Sebastian Stan – The Apprentice

Best Actress

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance

Fernanda Torres – I’m Still Here

Best Supporting Actor

Kieran Culkin – A Real Pain

Yura Borisov – Anora

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprentice

Best Supporting Actress

Monica Barbaro – A Complete Unknown

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Isabella Rossellini – Conclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Best Directing

Sean Baker – Anora

Brady Corbet – The Brutalist

James Mangold – A Complete Unknown

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Coralie Fargeat – The Substance

Best Costume Design

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator 2

Nosferatu

Wicked

Best Makeup and Hairstyling

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Best Original Score

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Best Live Action Short

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Best Adapted Screenplay

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Best Original Screenplay

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Best Original Song

«El Mal» από το «Emilia Pérez»

«The Journey» από το «The Six Triple Eight»

«Like a Bird» από το «Sing Sing»

«Mi Camino» από το «Emilia Pérez»

«Never Too Late» από το «Elton John: Never Too Late»

Best Documentary Feature

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Best Documentary Short

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Best International Feature

I’m Still Here

The Girl With the Needle

Emilia Pérez

The Seed of the Sacred Fig

Flow

Best Animated Feature

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Best Animated Short Film

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Best Production Design

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

Best Film Editing

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Best Sound

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Best Visual Effects

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Best Cinematography

The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu