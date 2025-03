Ο Justin Timberlake αναγκάστηκε να ακυρώσει ξανά συναυλία και το Χ αντιδρά: «Είμαι συντετριμμένος»

Λίγες ώρες πριν από την τελευταία εμφάνιση του τραγουδιστή για το βορειοαμερικανικό σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας του Forget Tomorrow World Tour, ο 44χρονος Justin Timberlake ανακοίνωσε ότι αναγκάστηκε να την ακυρώσει για λόγους υγείας.

Ακόμη μία ακύρωση συναυλίας για τον Justin Timberlake: Αυτή τη φορά λόγω τραυματισμού

Το «είμαι συντετριμμένος» του Justin Timberlake

«Παιδιά, είμαι συντετριμμένος», ανέφερε μέσω Instagram την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου ο γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος ακύρωσε την τελευταία συναυλία της περιοδείας του.

Ο Justin Timberlake εξήγησε ότι είχε φτάσει στο ηχητικό έλεγχο για το σόου στο Columbus του Οχάιο, «παλεύοντας με τη γρίπη και τώρα με κέρδισε».

Με σκοτώνει που απογοητεύω εσάς και την ομάδα μου που δούλεψε τόσο σκληρά για να πραγματοποιηθεί αυτή η συναυλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα σας επιστραφούν τα εισιτήρια σας. Σας αγαπώ όλους.

Στην ανάρτησή του δεν δόθηκαν άλλες πληροφορίες.

Η συναυλία της Πέμπτης, ο τελευταίος σταθμός της αμερικανικής περιοδείας του, είχε ήδη αναβληθεί στα τέλη Οκτωβρίου, όταν ο Timberlake διαγνώστηκε με βρογχίτιδα και λαρυγγίτιδα.

«Γεια σας παιδιά – δεν αισθανόμουν καλά τις τελευταίες συναυλίες και αποδείχθηκε ότι έχω βρογχίτιδα και λαρυγγίτιδα. Λυπάμαι πολύ που το λέω, αλλά πρέπει να αναβάλω τις επόμενες συναυλίες από τις 23/10 έως τις 2/11. Οι νέες ημερομηνίες αναφέρονται παραπάνω. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση – θα επανορθώσω – JT», έγραψε τότε ο μουσικός σε λεζάντα μιας ανάρτησης στο Instagram.

Φυσικά και οι θαυμαστές του αντέδρασαν και έδειξαν στα social media την απογοήτευσή τους, με έναν χρήστη να γράφει: «Όλοι φεύγουν από την Nationwide Arena επειδή ο Justin Timberlake ακύρωσε την ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ημερομηνία της περιοδείας, αφού ήδη είχε αναβάλει τον προγραμματισμό της από τον Οκτώβριο. 10 λεπτά πριν την έναρξη και αφού άνοιξαν οι πόρτες».

Η ακύρωση της συναυλίας έγινε ξαφνικά

Ο Justin Timberlake ανακοίνωσε την παγκόσμια περιοδεία του Forget Tomorrow World Tour κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης τον Ιανουάριο του 2024 στο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, όπου ο τραγουδιστής κυκλοφόρησε επίσης το single «Selfish» και αποκάλυψε τον τίτλο του άλμπουμ του.

Το Everything I Thought It Was έφτασε τον Μάρτιο, έξι χρόνια μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ Man in the Woods του 2018, ενώ η παγκόσμια περιοδεία ξεκίνησε στις 29 Απριλίου 2024 στο Βανκούβερ.

Την Τετάρτη, ο Timberlake μοιράστηκε μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, καθώς αναλογιζόταν τη μέχρι τώρα περιοδεία.

«Μένει μόνο ένα show ακόμα… και ήθελα να αφιερώσω ένα λεπτό για να φωνάξω αυτή την απίστευτη οικογένεια της περιοδείας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που κρατούν όλο αυτό το εγχείρημα σε λειτουργία», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Εσείς δεν μπορείτε να τους δείτε όλους στη σκηνή, αλλά χωρίς κάθε άτομο σε αυτή τη φωτογραφία – τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτό. Τόση πολλή αγάπη. Ας το κάνουμε άλλη μια φορά αύριο το βράδυ στο Κολόμπους.

Με αυτόν τρόπο, μας δείχνει ο τραγουδιστής ότι η ακύρωση της συναυλίας συνέβη ξαφνικά και δεν ήταν κάτι που μάλλον περίμενε όντως να συμβεί.

Η παγκόσμια περιοδεία Forget Tomorrow του Timberlake συνεχίζεται στις 21 Μαρτίου στο Μπουένος Άιρες και θα ολοκληρωθεί στο Παρίσι στις 20 Ιουλίου. Ενδιάμεσα, ο Justin Timberlake έχει προγραμματίσει να εμφανιστεί στο BottleRock Napa Valley στη Νάπα της Καλιφόρνια στις 24 Μαΐου.