BRIT Awards 2025: Η Charli XCX σάρωσε τα βραβεία

Τα BRIT Awards 2025 ήταν «Brat» – Θρίαμβος της Charli XCX

Η φαντασμαγορική τελετή απονομής των ΒRIT Awards 2025 πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1 Μαρτίου στο O2 Arena του Λονδίνου, με παρουσιαστή για ακόμα μία χρονιά τον Jack Whitehall.

Η Charli XCX είχε αναδειχθεί η μεγάλη πρωταγωνίστρια των φετινών υποψηφιοτήτων, συγκεντρώνοντας τον εντυπωσιακό αριθμό των πέντε υποψηφιοτήτων, περισσότερες από κάθε άλλον καλλιτέχνη φέτος.

Η Dua Lipa, η οποία είχε ανοίξει την περσινή τελετή των BRIT Awards, απέπσασε φέτος φέτος τέσσερις υποψηφιότητες. Οι The Last Dinner Party, οι οποίες είχαν κερδίσει το περσινό βραβείο Rising Star Award της διοργάνωσης, επιβεβαίωσαν την ανοδική πορεία τους, λαμβάνοντας φέτος τέσσερις υποψηφιότητες.

Αντίστοιχα, οι Ezra Collective, οι οποίοι είχαν τιμηθεί με το Mercury Prize το 2023, έκαναν την πρώτη εμφάνισή τους στα BRITs, σε μία σημαντική στιγμή για την αναγνώριση της jazz και της πειραματικής μουσικής στη βρετανική μουσική βιομηχανία.

Ο φετινός νικητής του Rising Star Award των ΒRIT Awards, Myles Smith, επιβεβαίωσε επίσης το ταλέντο και τη δυναμική του, κερδίζοντας υποψηφιότητες σε τρεις κύριες κατηγορίες: για τον Καλύτερο Νέο Καλλιτέχνη, το Τραγούδι της Χρονιάς και τον Καλύτερο Pop Καλλιτέχνη.

Μια ιστορική στιγμή για τα BRIT Awards ήταν οι πρώτες υποψηφιότητες των The Cure μετά από περισσότερα από 30 χρόνια. Το εμβληματικό συγκρότημα προτείνεται για τρία βραβεία: για το Άλμπουμ της Χρονιάς, τον Καλύτερο Alternative / Rock Καλλιτέχη και το Συγκρότημα της Χρονιάς.

Μια ακόμη ιστορική υποψηφιότητα ανήκε στους Beatles, οι οποίοι ήταν υποψήφιοι για το Τραγούδι της Χρονιάς με το «Now & Then». Αυτή ήταν η πρώτη υποψηφιότητα του θρυλικού συγκροτήματος μετά από σχεδόν 50 χρόνια και την πρώτη διοργάνωση των BRIT Awards το 1977.

Πολλοί άλλοι Βρετανοί καλλιτέχνες διεκδίκησαν πολλαπλά βραβεία φέτος, συμπεριλαμβανομένων των Beabadoobee, Central Cee, Chase & Status, Fred again., Jade Thirlwall, Nia Archives, Michael Kiwanuka, Rachel Chinouriri και Sam Fender, αποδεικνύοντας την πλούσια και ποικιλόμορφη μουσική παραγωγή της Βρετανίας.

Η Charli XCX ήταν τελικά και η μεγάλη νικήτρια των BRIT Awards 2025, κερδίζοντας πέντε βραβεία – συμπεριλαμβανομένων και τεσσάρων εκ των πέντε βραβείων για το οποίο ήταν υποψήφια: για τον Καλλιτέχνη της Χρονιάς, το Άλμπουμ της Χρονιάς με το «Brat», το Τραγούδι της Χρονιάς για το remix του «Guess» με την Billie Eilish και τον Καλύτερο Dance Καλλιτέχνη.

Επίσης, η Charli XCX τιμήθηκε με το βραβείο του Τραγουδοποιού της Χρονιάς, μία ύψιστη διάκριση που αναδεικνύει το εξαιρετικό ταλέντο στη βρετανική τραγουδοποίια.

Εν τω μεταξύ, ο στενός συνεργάτης της, A.G. Cook, εκτελεστικός παραγωγός του «Brat», παρέλαβε το βραβείο του Παραγωγού της Χρονιάς.

Ακολούθησε με δύο βραβεία η Chappel Roan, η οποία επικράτησε στις κατηγορίες του Καλύτερου Διεθνούς Καλλιτέχνη και του Καλύτερου Διεθνούς Τραγουδιού με το «Good Luck, Babe!».

Chappell Roan Wins Her Second BRIT of The Night – International Artist Of The Year

Η Sabrina Carpenter τιμήθηκε με το εξαιρετικά σημαντικό Βραβείο Παγκόσμιας Επιτυχίας (Global Success Award) στα BRIT Awards 2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Sabrina Carpenter έγινε ο πρώτος διεθνής καλλιτέχνης που λαμβάνει το Βραβείο Παγκόσμιας Επιτυχίας, μετά από μία ιστορική απόφαση της Επιτροπής των BRIT Awards να διευρύνει τα κριτήρια και να συμπεριλάβει καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.

Η Ακαδημία Ψηφοφορίας των BRITs, η οποία είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των λιστών υποψηφιοτήτων και των συνολικών νικητών για τα BRIT Awards (εκτός από τα βραβεία του Rising Star, του Τραγουδοποιού της Χρονιάς και του Παραγωγού της Χρονιάς που ψηφίζονται ή αποφασίζονται από ξεχωριστές επιτροπές), ανανεώνεται ετησίως για να διασφαλιστεί η συνάφεια και η ποικιλομορφία μεταξύ των συμμετεχόντων της.

Η Ακαδημία Ψηφοφορίας αποτελείται από περίπου 1.300 άτομα που προέρχονται από όλη τη μουσική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων καλλιτεχνών, μάνατζερ, μέσων ενημέρωσης, παραγωγών, εκδοτών, δισκογραφικών εταιρειών, λιανοπωλητών και άλλων.

Για το 2025, η Ακαδημία Ψηφοφορίας πέτυχε μία ισορροπημένη κατανομή ανδρών και γυναικών και περιέλαβε έναν αριθμό μελών που αυτοπροσδιορίζονταν ως non-binary ή που προτιμούσαν να μην προσδιορίσουν το φύλο τους, ενώ περίπου το ένα τέταρτο των μελών της αυτοπροσδιορίζονταν ως Μαύροι, Ασιάτες ή από εθνικές μειονότητες.

Οι νικητές των βραβείων

British Album Of The Year

Charli XCX – «Brat»

The Cure – «Songs Of A Lost World»

Dua Lipa – «Radical Optimism»

Ezra Collective – «Dance, No One’s Watching»

The Last Dinner Party – «Prelude To Ecstasy»

British Artist Of The Year

Beabadoobee

Central Cee

Charli XCX

Dua Lipa

Fred Again..

Jamie xx

Michael Kiwanuka

Nia Archives

Rachel Chinouriri

Sam Fender

Charli XCX Wins Third Award Of The Night as Artist Of The Year | The BRIT Awards 2025

British Group Of The Year

Bring Me The Horizon

Coldplay

The Cure

Ezra Collective

The Last Dinner Party

Best New Artist

English Teacher

Ezra Collective

The Last Dinner Party

Myles Smith

Rachel Chinouriri

Song Of The Year

Artemas – «I Like The Way You Kiss Me»

The Beatles – «Now And Then»

Bl3ss with Camrin Watsin ft. bbyclose – «Kisses»

Central Cee ft. Lil Baby – «BAND4BAND»

Charli XCX ft. Billie Eilish – «Guess»

Chase & Status ft. Stormzy – «Backbone»

Coldplay – «feelslikeimfallinginlove»

Dua Lipa – «Training Season»

Ella Henderson ft. Rudimental – «Alibi»

JADE – «Angel Of My Dreams»

Jordan Adetunji – «KEHLANI»

KSI ft. Trippie Redd – «Thick Of It»

Myles Smith – «Stargazing»

Sam Ryder – «You’re Christmas To Me»

Sonny Fodera with Jazzy and D.O.D – «Somedays»

International Artist Of The Year

Adrianne Lenker

Asake

Benson Boone

Beyoncé

Billie Eilish

Chappell Roan

Kendrick Lamar

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Tyler, The Creator

International Group Of The Year

Amyl And The Sniffers

Confidence Man

Fontaines D.C.

Future and Metro Boomin

Linkin Park

Fontaines D.C. Wins International Group Of The Year | The BRIT Awards 2025

International Song Of The Year

Benson Boone – «Beautiful Things»

Beyoncé – «Texas Hold ‘Em»

Billie Eilish – «Birds Of A Feather»

Chappell Roan – «Good Luck, Babe!»

DJO – «End Of Beginning»

Eminem – «Houdini»

Hozier – «Too Sweet»

Jack Harlow – «Lovin On Me»

Noah Kahan – «Stick Season»

Post Malone ft. Morgan Wallen – «I Had Some Help»

Sabrina Carpenter – «Espresso»

Shaboozey – «A Bar Song (Tipsy)»

Taylor Swift ft. Post Malone – «Fortnight»

Teddy Swims – «Lose Control»

Tommy Richman – «MILLION DOLLAR BABY»

Best Alternative/Rock Act

Beabadoobee

The Cure

Ezra Collective

The Last Dinner Party

Sam Fender

Best Hip-hop/Grime/Rap Act

Central Cee

DAVE

Ghetts

Little Simz

Stormzy

Stormzy Emotional Reaction To Winning Hip Hop/Grime/Rap Act | The BRIT Awards 2025

Best Dance Act

Becky Hill

Charli XCX

Chase & Status

Fred Again..

Nia Archives

Best Pop Act

Charli XCX

Dua Lipa

JADE

Lola Young

Myles Smith

JADE’s Emotional Reaction To Winning Pop Act | The BRIT Awards 2025

Best R&B Act

Cleo Sol

FLO

Jorja Smith

Michael Kiwanuka

RAYE

Rising Star

Myles Smith

Elmiene

Good Neighbours

Songwriter of the Year

Charli XCX

Producer of the Year

A.G. Cook

Global Success Award

Sabrina Carpenter