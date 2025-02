Η Lady Gaga κυκλοφόρησε το νέο της single «Abracadabra»

Η Lady Gaga, με την αδιάκοπη δημιουργικότητά της, επιστρέφει στις dance καταβολές της με το ολοκαίνουργιο single «Abracadabra».

Για τους πιστούς θαυμαστές της, αυτό το τραγούδι είναι μία νοσταλγική αναδρομή στις πρώτες επιτυχίες που την καθιέρωσαν, ενώ παράλληλα υπόσχεται μία φρέσκια και ανανεωμένη προσέγγιση στον αγαπημένο dance ήχο της.

Η Lady Gaga επέλεξε το παγκόσμιο βήμα των Βραβείων Grammy 2025 για την πρεμιέρα του νέου μουσικού δημιουργήματός της. Η στιγμή της αποκάλυψης ήταν στρατηγικά τοποθετημένη κατά τη διάρκεια ενός διαφημιστικού διαλείμματος της ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης της λαμπερής τελετής.

Το «Abracadabra» αποτελεί προπομπό του έβδομου άλμπουμ της Lady Gaga, με τίτλο «Μayhem», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 7 Μαρτίου.

Το «Mayhem» αναμένεται να είναι ένα άλμπουμ που θα εξερευνά νέες μουσικές κατευθύνσεις, διατηρώντας παράλληλα τη χαρακτηριστική ταυτότητα της Lady Gaga.

Το «Abracadabra» υπόσχεται να συνεπάρει τους ακροατές με τον εκρηκτικό και χορευτικό χαρακτήρα του, αντλώντας έμπνευση από την dance και την trance, δύο εμβληματικά είδη της ηλεκτρονικής μουσικής.

Ο συνδυασμός αυτών των δύο στοιχείων δημιουργεί ένα ηχητικό αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα δυναμικό και αιθέριο, ιδανικό για χορό αλλά και για ακρόαση σε πιο χαλαρές στιγμές.

Το μουσικό βίντεο για το «Abracadabra» αποτελεί ένα πραγματικό έργο τέχνης.

Η Lady Gaga ανέλαβε προσωπικά τη σκηνοθεσία του βίντεο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το πολύπλευρο ταλέντο της. Στο σκηνοθετικό τιμόνι δεν ήταν μόνη, καθώς συνεργάστηκε με δύο εξαιρετικές δημιουργούς: την Parris Goebel και την Bethany Vargas.

Η χορογραφία, επίσης επιμελημένη από την Parris Goebel, ξεχωρίζει για την πρωτοτυπία και την ενέργειά της.

Το μουσικό βίντεο για το «Abracadabra» είναι συμβολική απεικόνιση της εσωτερικής πάλης και των αντιθέσεων που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη φύση.

Στο κέντρο του βίντεο βρίσκεται μία εντυπωσιακή χορευτική μάχη μεταξύ της «σκοτεινής» και της «φωτεινής» πλευράς της Lady Gaga.

Αυτή η διχοτόμηση δεν είναι κυριολεκτική, αλλά μεταφορική, αναπαριστώντας τις αντιθέσεις που υπάρχουν μέσα σε κάθε άνθρωπο: το καλό και το κακό, το φως και το σκοτάδι, η χαρά και η λύπη.

Μέσα από τη χορευτική μάχη, η Lady Gaga φαίνεται να εξερευνά την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης και τη διαρκή προσπάθεια για ισορροπία μεταξύ των αντιθέτων.

Για να αποδώσει με τον καλύτερο τρόπο το όραμά της για το «Abracadabra», η Lady Gaga συνεργάστηκε με την Parris Goebel και μία πολυπληθή ομάδα 40 ταλαντούχων χορευτών, δημιουργώντας ένα θέαμα που κόβει την ανάσα.

Σημαντικό ρόλο στην αισθητική του μουσικού βίντεο διαδραματίζουν οι στιλιστικές επιλογές. Την επιμέλεια των ενδυματολογικών συνόλων ανέλαβαν οι Peri Rosenzweig και Nick Royal, οι οποίοι αποτελούν το δημιουργικό δίδυμο πίσω από το συλλογικό σχήμα HARDSTYLE.

Οι εμφανίσεις της Lady Gaga στο «Abracadabra» είναι σχεδιασμένες με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια. Κάθε κοστούμι έχει επιλεγεί με γνώμονα την ενίσχυση της αφήγησης του βίντεο και την ανάδειξη της προσωπικότητας της καλλιτέχνιδας.

Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει μία εντυπωσιακή λευκή κάπα από παλιά νυφικά φορέματα που φέρει ένα βαθύτερο συμβολισμό.

Το άλμπουμ «Mayhem» θα περιλαμβάνει επίσης το single «Disease» και το επιτυχημένο ντουέτο της Lady Gaga με τον Bruno Mars στο «Die With A Smile».

Το «Die With A Smile» απέσπασε το βραβείο για την Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο ή Γκρουπ στα Βραβεία Grammy 2025, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική χημεία και το ταλέντο των δύο καλλιτεχνών.

Όταν παρέλαβαν το βραβείο τους, ο Bruno Mars εξέφρασε τον ενθουσιασμό και την ευγνωμοσύνη του για τη συνεργασία με τη Lady Gaga.

«Gaga, είναι μεγάλη τιμή για μένα να συμμετέχω σε αυτό το τραγούδι μαζί σου», δήλωσε συγκινημένος.

«Είναι μεγάλη τιμή να έχω ένα μικρό μέρος στη γιγαντιαία μουσική κληρονομιά σου και πιστεύω πραγματικά ότι ο Θεός μάς έδωσε αυτό το τραγούδι για να το τραγουδήσουμε μαζί, οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ», συνέχισε.

Στη δική της ομιλία, η Lady Gaga απηύθυνε ένα συγκινητικό μήνυμα υποστήριξης προς την transgender κοινότητα, σε μία περίοδο που οι ελευθερίες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στις ΗΠΑ έχουν δεχθεί πλήγματα, ιδίως μετά τις αποφάσεις του προέδρου Donald Trump.

«Είναι προνόμιο να είμαι τραγουδοποιός, παραγωγός και μουσικός», τόνισε.

«Είναι μεγάλη τιμή να τραγουδώ για όλους εσάς και θέλω απλώς να πω απόψε ότι οι trans άνθρωποι δεν είναι αόρατοι. Οι trans άνθρωποι αξίζουν αγάπη. Η queer κοινότητα αξίζει να αναδειχθεί. Η μουσική είναι αγάπη. Σας ευχαριστώ», πρόσθεσε.

Σε μία συγκινητική στιγμή της βραδιάς των Βραβείων Grammy, η Lady Gaga και ο Bruno Mars ένωσαν τις φωνές τους για να ερμηνεύσουν μία διασκευή του κλασικού τραγουδιού «California Dreamin» των The Mama and the Papas, ως φόρο τιμής στο Λος Άντζελες, το οποίο δοκιμάστηκε από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.