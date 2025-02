Super Bowl: Kendrick Lamar τραγούδησε στο ημίχρονο

Ο πολυβραβευμένος ράπερ Kendrick Lamar τραγούδησε στο ημίχρονο του Super Bowl και τράβηξε τα βλέμματα με το show του στο Superdome της Νέας Ορλεάνης.

Αν και ήταν άγνωστο αν ο Kendrick θα τραγουδούσε το Not Like Us, τραγούδι για το οποίο ο Drake έχει κινηθεί νομικά, τελικά το έκανε.

Οι Philadelphia Eagles κατέκτησαν το δεύτερο Super Bowl της ιστορίας τους, διαλύοντας τους Kansas City Chiefs με 40-22. Οι οπαδοί των Eagles πανηγύρισαν τη νίκη, όμως αυτό που μένει από κάθε Super Bowl είναι όσα γίνονται στις εξέδρες και στο ημίχρονο.

Το σόου άνοιξε ο ηθοποιός Σάμιουελ Τζάκσον ντυμένος ως «Θείος Σαμ» και στη συνέχεια εμφανίστηκε ο Kendrick Lamr. Ξεκίνησε με το «Squabble Up», ακολούθησε το «Humble», έχοντας στο πλευρό του χορευτές ντυμένους στα μαύρα, λευκά και κόκκινα και συνέχισε με το τραγούδι του «DNA».

Μαζί του στην σκηνή εμφανίστηκε και η βραβευμένη με Grammy R&B τραγουδίστρια SZA η οποία ντυμένη στα κόκκινα, βγήκε για να ερμηνεύσει μαζί με τον ράπερ τα τραγούδια «All the Stars» και «Luther».

Ο ράπερ, ο οποίος ξεκίνησε το σετ του από την οροφή ενός αυτοκινήτου, είπε το diss track Not Like Us, παραλείποντας τον αμφιλεγόμενο στίχο (παιδόφιλος) που αναφέρεται στον Καναδό καλλιτέχνη. Ωστόσο, άφησε άλλους στίχους, συμπεριλαμβανομένου αυτού που έγινε viral: «Trying to strike a chord and it’s probably a minorrrrr».