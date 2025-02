Ο The Weeknd χορεύει ανάμεσα στους εφιάλτες και τα όνειρα στο νέο άλμπουμ «Hurry Up Tomorrow»

Από την άνοδό του στην alternative R&B σκηνή στις αρχές της δεκαετίας του 2010 ως ένας μυστηριώδης καλλιτέχνης μέχρι την εκτόξευσή του στην κορυφή της παγκόσμιας pop μουσικής και την ανάδειξή του σε έναν από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών, η καριέρα του The Weeknd υπήρξε μία συναρπαστική διαδρομή γεμάτη μεταμορφώσεις.

Το «Hurry Up Tomorrow», το άλμπουμ που ο Abel Tesfaye έχει δηλώσει ότι θα είναι το τελευταίο του με το όνομα The Weeknd, έρχεται να κλείσει ένα κύκλο εμπνευσμένο από την αισθητική των ’80s, μία τριλογία που ξεκίνησε με το «After Hours» το 2020 και συνεχίστηκε με το «Dawn FM» το 2022.

Παρά τις προσδοκίες και τις προκλήσεις, το «Hurry Up Tomorrow» είναι εδώ και η μουσική του μιλάει από μόνη της: ο The Weeknd παραμένει δημιουργικός, και αναμένεται να είναι το ίδιο επιτυχημένος, όσο ποτέ.

Αυτό το τεράστιο σε έκταση άλμπουμ είναι ταυτόχρονα εκτεταμένο και σαγηνευτικό, συνδυάζοντας τη νοσταλγία των συνθεσάιζερ με μία φουτουριστική εφευρετικότητα.

Αν και αρχικά οι συντελεστές του άλμπουμ δεν εμφανίζονται στις πλατφόρμες streaming, το «Hurry Up Tomorrow», ένα άλμπουμ 22 τραγουδιών που αγγίζει τα 90 λεπτά, διαθέτει μία εντυπωσιακή λίστα συνεργασιών που υπογραμμίζει την ευρύτητα της μουσικής παλέτας του The Weeknd.

Στο άλμπουμ συμμετέχουν η Lana Del Rey, ο Travis Scott, ο Future, οι Florence + The Machine, ο Giorgio Moroder, ο Playoi Carti, η Annita και οι Justice.

Η αίσθηση του retro-φουτουρισμού είναι ο συνεκτικός ιστός που ενώνει τις διαφορετικές ηχητικές περιπλανήσεις του άλμπουμ.

Τραγούδια όπως το «Cry For Me» αναμειγνύουν τα λαμπερά συνθεσάιζερ της δεκαετίας του ’80 με σύγχρονα, δυναμικά beats, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον ηχητικό χαρμάνι.

Το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ, «Wake Me Up», θυμίζει την κορυφαία pop εποχή του Michaell Jackson και το ύφος του «Thriller», ένα στιλ που ο The Weeknd υπηρετεί με άνεση.

Αντίθετα, το «I Can’t Wait to Get There» αποτελεί μία neo-soul ακτίνα φωτός μέσα σε ένα κατά τα άλλα σκοτεινό και μελαγχολικό tracklist, προσφέροντας μία ανάσα αισιοδοξίας και ζεστασιάς.

Ο The Weeknd παραμένει τόσο pop όσο ποτέ, αλλά ταυτόχρονα είναι και πιο πειραματικός από ποτέ.

Το «Hurry Up Tomorrow» εξερευνά ηχητικά τοπία όπως synthwave και chipmunk soul, trap και radio pop, με απρόσμενη δημιουργικότητα και μία εμφανή μαεστρία στη δημιουργία catchy pop hooks.

Παρά τη μεγάλη διάρκεια και τον αριθμό των τραγουδιών, το άλμπουμ δεν ακούγεται ποτέ φουσκωμένο.

Το single «São Paulo» με τη συμμετοχή της Anitta περιλαμβάνει συνθεσάιζερ που χτυπούν σαν μαχαιριές, σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικό φαλτσέτο του The Weeknd.

Ακόμα και με όλα αυτά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον The Weeknd, το ηλεκτρονικό και χαοτικό αυτό τραγούδι ξεχωρίζει ως κάτι νέο στη δισκογραφία του και εκρήγνυται από τη ζωντάνια της νυχτερινής ζωής του Σάο Πάολο.

Η catchy, ονειρικό R&B που ο The Weeknd έχει τελειοποιήσει τα τελευταία 10 χρόνια επιστρέφει στο «Baptized In Fear», όπου αναλογίζεται τη χρήση ναρκωτικών για την οποία τραγουδούσε στα πρώτα του mixtapes.

«Όλες αυτές τις φορές απέφυγα τον θάνατο/ Δεν μπορεί να τελειώνει έτσι», τραγουδάει σε έναν από τους πιο συγκινητικούς και αποκαλυπτικούς στίχους του, αν και το υπερβολικά επαναλαμβανόμενο παιχνίδι ομοιοκαταληξίας με τις λέξεις «fear» και «my dear» αφαιρεί λίγη από τη βαρύτητα του τραγουδιού.

Η ακουστική κιθάρα έρχεται ως έκπληξη στο «Reflections Laughing», μία ψυχεδελική στροφή μετά το ηλεκτρονικό πρώτο μισό του άλμπουμ.

Το τραγούδι περιλαμβάνει τη συμμετοχή των Florence + The Machine και τους Travis Scott και την ηχογράφηση μιας κοπέλας που παρακαλάει τον The Weeknd να μην επιστρέψει στις παλιές του κακές συνήθειες: «Μην αφήσεις αυτή τη βιομηχανία να σε διαλύσει, μωρό μου» τον παρακαλεί.

Το σκοτεινό επίκεντρο του άλμπουμ είναι το «Given Up On Me», ένα κομμάτι σχεδόν έξι λεπτών γεμάτο ανατροπές και ευάλωτη ειλικρίνεια.

«Λέω ψέματα στα πρόσωπά σας, ναι ήμουν πάντα λιώμα / Είναι πολύ αργά για να με σώσετε», τραγουδάει. Αυτός ο τύπος της ζοφερής αφήγησης ήταν πάντα μία υποτιμημένη πτυχή της μουσικής του The Weeknd, αλλά εδώ είναι ιδιαίτερα προσωπικός και έντονος.

Το τέλος του άλμπουμ βυθίζεται στην άβυσσο με το «The Abyss», με μία εκπληκτική συμμετοχή της Lana Del Rey και μερικά από τα πιο σαγηνευτικά φωνητικά του The Weeknd.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το ομώνυμο τραγούδι του «Hurry Up Tomorrow» με το οποίο κλείνει το άλμπουμ, μία σπαρακτική αλλά γεμάτη ελπίδα power ballad με μοναδικά ειλικρινή γραφή.

«Αλλά τώρα πνίγομαι στην ίδια μπανιέρα που έμαθα να κολυμπάω / Με τη μητέρα μου να προσπαθεί να σώσει κάθε ίχνος της αθωότητάς μου,» ξεσπά ο The Weeknd.

Αλλά αυτή είναι μόνο η σημερινή ημέρα, και δεν υπάρχει κανένας λόγος το αύριο να μην είναι μία νέα αρχή: «Ελπίζω ότι θα βρω αυτό που ψάχνω / Θέλω τον παράδεισο όταν πεθάνω / Θέλω να αλλάξω».

Στο λυκόφως τoυ κεφαλαίου του The Weeknd, το «Hurry Up Tomorrow» ξεδιπλώνεται σαν ένα φαντασμαγορικό καλειδοσκόπιο συναισθημάτων – μία ηχητική οδύσσεια που χορεύει ανάμεσα στις σκιές του παρελθόντος και τα νέον φώτα του μέλλοντος.

Από τα σκοτεινά υπόγεια του Τορόντο μέχρι τα αστραφτερά φώτα των σταδίων, ο Abel Tesfaye έχει μεταμορφωθεί σαν μουσικός αλχημιστής, μετατρέποντας τους εφιάλτες του σε χρυσάφι των charts.

Κι όμως, ακόμα και στο απόγειο της δόξας του, παραμένει εκείνο το χαμένο αγόρι που αναζητά λύτρωση μέσα από τις μελωδίες του.

Σαν ένα μεθυστικό κοκτέιλ από ’80s συνθεσάιζερ, φουτουριστικά beats και εξομολογητικούς στίχους, το άλμπουμ αυτό είναι το κύκνειο άσμα σε μία περσόνα που τόλμησε να χορέψει στην άκρη του γκρεμού. Είναι η τελευταία πράξη μιας παράστασης που ξεκίνησε στις παρυφές της R&B και κατέληξε να επαναπροσδιορίσει την pop μουσική.

Καθώς οι τελευταίες νότες του «Hurry Up Tomorrow» σβήνουν στη σιωπή, αφήνουν πίσω τους το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που έκανε τέχνη από τα συντρίμμια της ψυχής του.

Ίσως το αύριο να βιάζεται να έρθει, αλλά η ηχώ του The Weeknd θα αντηχεί για πάντα στους διαδρόμους της μουσικής ιστορίας – ένα φάντασμα που στοιχειώνει τα όνειρά μας με τις μουσικές του.

Το tracklist του «Hurry Up Tomorrow»

1. Wake Me Up (ft. Justice)

2. Cry For Me

3. I Can’t Fucking Sing

4. São Paulo (ft. Anitta)

5. Until We’re Skin & Bones

6. Baptized In Fear

7. Open Hearts

8. Opening Night

9. Reflections Laughing (ft. Florence + The Machine & Travis Scott)

10. Enjoy The Show (ft. Future)

11. Given Up On Me

12. I Can’t Wait To Get There

13. Timeless (ft. Playboi Carti)

14. Niagara Falls

15. Take Me Back To LA

16. Big Sleep (ft. Giorgio Moroder)

17. Give Me Mercy

18. Drive

19. The Abyss (ft. Lana Del Rey)

20. Red Terror

21. Without a Warning

22. Hurry Up Tomorrow