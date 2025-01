Η Ariana Grande «δεν μπορεί να σταματήσει να κλαίει» για την πρώτη υποψηφιότητά της για Όσκαρ

Η Ariana Grande δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά και τη συγκίνησή της για την πρώτη υποψηφιότητα της καριέρας της για Όσκαρ.

Οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία Όσκαρ 2025 ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου, με την Ariana Grande να προτείνεται για το βραβείο του Β’ Γυναικείου Ρόλου για την εμφάνισή της στον ρόλο της Glinda στην πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ «Wicked», σε σκηνοθεσία του Jon M. Chu.

Λίγο μετά την ανακοίνωση, η 31χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε την αυθόρμητη και γεμάτη συναίσθημα αντίδρασή της δημοσιεύοντας στο Instagram μία παιδική φωτογραφία του εαυτού της ντυμένης Dorothy Gale από τον «Μάγο του Οζ».



«Σηκώνω το κεφάλι μου ανάμεσα σε λυγμούς για να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Ακαδημία Κινηματογράφου για αυτή την απίστευτη αναγνώριση», ανέφερε.

Η Ariana Grande εξέφρασε την έντονη συγκίνησή της, γράφοντας: «Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω, προς έκπληξη κανενός.»

«Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη και τιμή που βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσο λαμπρούς καλλιτέχνες και μοιράζομαι αυτή τη στιγμή με τη μικρή Ari που καθόταν και μελετούσε την Judy Garland να τραγουδάει το “Somewhere Over the Rainbow” λίγο πριν μπει στη ζωή μας αυτή η μεγάλη, όμορφη φούσκα. Είμαι τόσο υπερήφανη για εσένα, μικρή μου», συνέχισε στο συγκινητικό μήνυμά της.

Η Ariana Grande δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον σκηνοθέτη Jon M. Chu για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο ταλέντο της και για την εξαιρετική ηγεσία του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των δύο ταινιών του «Wicked».

«Σε ευχαριστώ Chu που μου έδωσες αυτή την ευκαιρία και που είσαι ο πιο απίστευτα λαμπρός ηγέτης», σχολίασε.

Η αστέρας της pop έκανε μία ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμπρωταγωνίστριά της Cynthia Erivo, η οποία επίσης απέσπασε μία υποψηφιότητα για Όσκαρ, στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου, για την ερμηνεία της στο ρόλο της Elphaba στο «Wicked».

«Είμαι τόσο υπερήφανη για την Elphie μου, την αδελφή μου. Η λάμψη σου είναι ατελείωτη και σου αξίζει κάθε λουλούδι (τουλίπα) σε κάθε κήπο. Σε αγαπώ άνευ όρων, για πάντα», έγραψε για τη Cynthia Erivo.

«Δεν έχω ακόμα όλες τις λέξεις μου, προσπαθώ ακόμα να αναπνεύσω», πρόσθεσε η Ariana Grande, εκφράζοντας την αμηχανία και την υπερβολική χαρά της. «Αλλά ευχαριστώ. Θεέ μου, ευχαριστώ.»

Το «Wicked» συγκέντρωσε συνολικά 10 υποψηφιότητες για τα Βραβεία Όσκαρ του 2025 και βρίσκεται μαζί με το «The Brutalist» στη δεύτερη θέση των ταινιών με τις περισσότερες υποψηφιότητες φέτος. Μόνο η ταινία «Emilia Perez» συγκέντρωσε περισσότερες υποψηφιότητες, με συνολικά 13.

Στην κατηγορία του Β’ Γυναικείου Ρόλου, η Ariana Grande θα ανταγωνιστεί τη Monica Barbaro για τον ρόλο της στην ταινία «A Complete Unknown», τη Felicity Jones για το «The Brutalist», την Isabela Rossellini για το «Conclave» και τη Zoe Saldaña για το «Emilia Pérez».

Στην κατηγορία του Α’ Γυναικείου Ρόλου, η Cynthia Erivo θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Karla Sofía Gascón για το «Emilia Pérez», τη Mikey Madison για το «Anora», την Demi Moore για το «The Substance» και τη Fernanda Torres για το «I’m Still Here».

Η υποψηφιότητα για το Όσκαρ Β’ του Γυναικείου Ρόλου αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ήδη εντυπωσιακή καριέρα της Ariana Grande.

Η συγκινητική αντίδρασή της και η αναφορά στα παιδικά όνειρά της δείχνουν πόσο σημαντική είναι αυτή η αναγνώριση για την καλλιτέχνιδα που ξεκίνησε από το σανίδι του Broadway (πρωταγωνιστώντας στην παράσταση «13» το 2008) και κατέκτησε την pop μουσική σκηνή.

Η 97η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theatre του Hollywood την Κυριακή 2 Μαρτίου.

Οι υποψηφιότητες

Best Picture

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Best Actor

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Sebastian Stan – The Apprentice

Best Actress

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance

Fernanda Torres – I’m Still Here

Best Supporting Actor

Kieran Culkin – A Real Pain

Yura Borisov – Anora

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprentice

Best Supporting Actress

Monica Barbaro – A Complete Unknown

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Isabella Rossellini – Conclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Best Director

Sean Baker – Anora

Brady Corbet – The Brutalist

James Mangold – A Complete Unknown

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Coralie Fargeat – The Substance

Best Costume Design

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator 2

Nosferatu

Wicked

Best Makeup and Hairstyling

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Best Original Score

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Best Live Action Short

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Best Adapted Screenplay

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Best Original Screenplay

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Best Original Song

«El Mal» από το «Emilia Pérez»

«The Journey» από το «The Six Triple Eight»

«Like a Bird» από το «Sing Sing»

«Mi Camino» από το «Emilia Pérez»

«Never Too Late» από το «Elton John: Never Too Late»

Best Documentary Feature

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Best Documentary Feature

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Best Documentary Short

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Best International Feature

I’m Still Here

The Girl With the Needle

Emilia Pérez

The Seed of the Sacred Fig

Flow

Best Animated Feature

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Best Production Design

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

Best Film Editing

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Best Sound

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Best Visual Effects

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Best Cinematography

The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu