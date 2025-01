Το «Die With A Smile» της Lady Gaga και του Bruno Mars ανεβαίνει στο No. 1 του Billboard Hot 100

Το «Die With A Smile» ανεβαίνει στο No. 1 σχεδόν πέντε μήνες μετά την κυκλοφορία του.

Το «Die With A Smile», η συγκινητική μπαλάντα της Lady Gaga και του Bruno Mars, κατακτά για πρώτη φορά το No. 1 του Billboard Hot 100.

Το τραγούδι ανεβαίνει από το Νο. 17 στο Νο. 1 αφού αρχικά είχε φτάσει στη δεύτερη θέση του chart για τέσσερις εβδομάδες τον Νοέμβριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Die With A Smile» είναι το έκτο τραγούδι της Lady Gaga που ανεβαίνει στο νούμερο ένα του Billboard Hot 100 και το ένατο του Bruno Mars.

Μετά την κυριαρχία των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών στις κορυφαίες θέσεις, το νέο chart του Billboard Hot 100, το οποίο αντικατοπτρίζει την περίοδο 27 Δεκεμβρίου 2024 έως 2 Ιανουαρίου 2025, δείχνει την ετήσια πτώση της κατανάλωσης των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών μετά τα Χριστούγεννα.

Το «Die With A Smile» έκανε το ντεμπούτο του στο Νο. 3 του Billboard Hot 100 στα τέλη του Αυγούστου και ανεβαίνει στην κορυφή στην 20ή εβδομάδα της παρουσίας του στο chart.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο διάστημα που έχει χρειαστεί ένα τραγούδι να φτάσει στην πρώτη θέση του chart από τότε που το «Lose Control» του Teddy Swims έκανε 32 εβδομάδες για να ανέβει στο Νο. 1 τον περασμένο Μάρτιο.

Η Lady Gaga, με την πρωτιά του «Die With A Smile», εντάσσεται σε μία εκλεκτή ομάδα καλλιτεχνών που έχουν ανέβει στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 με πάνω από ένα τραγούδι σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες.

Το «Die With A Smile» είναι το δεύτερό της No. 1 στη δεκαετία του 2020, μετά από δύο No. 1 στη δεκαετία του 2010 και δύο No. 1 στη δεκαετία του 2000.

Παράλληλα, ο Bruno Mars κερδίζει το δεύτερό του No. 1 του στο Billboard Hot 100 αυτή τη δεκαετία, μετά το «Leave The Door Open» των Silk Sonic – του ντουέτου που σχημάτισε μαζί με τον Anderson Paak – το 2021.

Το «Die With A Smile» κατέγραψε 59,7 εκατομμύρια ακροάσεις στο ραδιόφωνο (αύξηση 11% σε εβδομαδιαία βάση), 27,1 εκατομμύρια επίσημα streams (αύξηση 11%) και 6.000 πωλήσεις (αύξηση 41%) στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 27 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τη Luminate.

Το τραγούδι κατακτά επίσης για πρώτη φορά στην κορυφή του Streaming Songs Chart, ανεβαίνοντας από το Νο. 25 στο No. 1.

Καθώς το «Die With A Smile» ανεβαίνει στην κορυφή του Billboard Hot 100, ο Bruno Mars συμπληρώνει 35 εβδομάδες στο Νο. 1 του chart.

Με αυτόν τον τρόπο κατακτά αποκλειστικά τη 10η θέση της λίστας των καλλιτεχνών με τις περισσότερες εβδομάδες στην κορυφή της κατάταξης, ξεπερνώντας την Adele και τον Elton John, με τους οποίους ισοβαθμούσε προηγουμένως με 34 εβδομάδες.

Η επιτυχία του «Die With A Smile» αποτελεί μία ακόμη απόδειξη της καλλιτεχνικής δύναμης της Lady Gaga και του Bruno Mars.

Το «Die With A Smile», με τη συναισθηματική φόρτισή του και τις άψογες ερμηνείες των δύο καλλιτεχνών, έχει καταφέρει να αγγίξει το κοινό από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του, αφήνοντας το δικό του στίγμα.

Τα τραγούδια της Lady Gaga που έχουν ανέβει στο No. 1

• «Die With A Smile» με τον Bruno Mars (1 εβδομάδα στο Νο. 1, Ιανουάριος 2025)

• «Rain on Me» με την Ariana Grande (1 εβδομάδα στο Νο. 1, Ιούνιος 2020)

• «Shallow» με τον Bradley Cooper (1 εβδομάδα στο Νο. 1, Μάρτιος 2019)

• «Born This Way» (6 εβδομάδες στο Νο. 1, από 26 Φεβρουαρίου 2011)

• «Poker Face» (1 εβδομάδα στο Νο. 1, Απρίλιος 2009)

• «Just Dance» με τον Colby O’Donis (3 εβδομάδες στο Νο. 1, από 17 Ιανουαρίου 2009)

Τα τραγούδια του Bruno Mars που έχουν ανέβει στο No. 1

• «Die With A Smile» με την Lady Gaga (1 εβδομάδα στο Νο. 1, Ιανουάριος 2025)

• «Leave the Door Open» από τους Silk Sonic [Bruno Mars & Anderson .Paak] (2 εβδομάδες στο Νο. 1, από 17 Απριλίου 2021)

• «That’s What I Like» (1 εβδομάδα στο Νο. 1, Μάιος 2017)

• «Uptown Funk!» με τον Mark Ronson (14 εβδομάδες στο Νο. 1, από 17 Ιανουαρίου 2015)

• «When I Was Your Man» (1 εβδομάδα στο Νο. 1, Απρίλιος 2013)

• «Locked Out of Heaven» (6 εβδομάδες στο Νο. 1, από 22 Δεκεμβρίου 2012)

• «Grenade» (4 εβδομάδες στο Νο. 1, από 8 Ιανουαρίου 2011)

• «Just the Way You Are» (4 εβδομάδες στο Νο. 1, από 2 Οκτωβρίου 2010)

• «Nothin’ on You» με τον B.o.B (2 εβδομάδες στο Νο. 1, από 1 Μαΐου 2010)