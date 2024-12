One More Time – H επιστροφή των Fly Project ακούγεται δυνατά

Οι Fly Project κυκλοφορούν το “One More Time”:

Ένα τραγούδι που σε κάνει να ζεις τη στιγμή και να λες… “Θέλω κι άλλη μία φορά!”**

Oι Fly Project κυκλοφορούν ένα τραγούδι που προσφέρει την ιδανική δόση αισιοδοξίας, νοσταλγία και συγκίνηση. Το “One More Time” συνδυάζει τη διάθεση για όλα όσα σε κάνουν ευτυχισμένο, την θετική ενέργεια, με την συγκίνηση της επιστροφής σε μέρη που σε κάνουν να νιώθεις οικεία και ασφαλής – είτε πρόκειται για το σπίτι σου, τους αγαπημένους σου, είτε για οποιονδήποτε χώρο σε γεμίζει ευχαρίστηση.

It’s time to go, I’m comin’ home

Somebody tell me if I’m wrong

I need to be where I belong

Το τραγούδι έχει έναν ηλεκτρισμένο ρυθμό και ένα εθιστικό ρεφρέν που θυμίζει την ατμόσφαιρα ενός συναυλιακού κοινού που τραγουδά με χιλιάδες φωνές μαζί. Ηχητικά μπλέκει dance και pop στοιχεία σε έναν ήχο σχεδιασμένο για να ακούγεται δυνατά σε ηχεία παντού, από ένα πάρτι έως τα μεγαλύτερα φεστιβάλ.

Οι Fly Project έχουν κυριαρχήσει στα διεθνή charts με αλλεπάλληλα hits που έχουν γίνει viral (“Toca Toca”, “Like A Star”, “Mandala”, “Musica”, κ.α ) με δισεκατομμύρια προβολές στις ψηφιακές πλατφόρμες και πολυάριθμα βραβεία.Τα τραγούδια τους έχουν γνωρίσει απήχηση σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

«Είμαι τυχερός που νιώθω ευτυχισμένος στη σκηνή, που νιώθω σαν στο σπίτι μου με τους συναδέλφους μου, με την ομάδα μου, που είναι σαν δεύτερη οικογένεια για μένα. Περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί παρά στα σπίτια μας με τις οικογένειές μας. Νιώθω χαρούμενος και τυχερός για το κοινό μου, για όσους έρχονται στις συναυλίες, που ακούν τη μουσική μου και φυσικά για τα κορίτσια μου στο σπίτι, που πάντα με περιμένουν και είναι η σταθερή υποστήριξή μου», αναφέρει ο Tudor.

Το video clip σκηνοθετήθηκε από τον Alex Ceaușu στην μακρινή Δομινικανή Δημοκρατία – αποτυπώνει τα συναισθήματα που βιώνει ένας καλλιτέχνης όταν περιοδεύει σε κάθε γωνιά του κόσμου, χωρίς ποτέ να ξεχνά τον δρόμο της επιστροφής στο σπίτι.

