Celestal – Blackbird: Νέα uptempo rework version

O Celestal είναι από τους πιο δημιουργικούς παραγωγούς των τελευταίων χρόνων στη Γαλλία με μεγάλες επιτυχίες και σούπερ συνεργασίες όπως τα “Out In Style” (με την Cecilia Krull), το “Over You” (με τον Moss Κena και τον Sharam Jey) αλλά και το πρόσφατο “Beautiful Lie” με την Devon Graves, ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία.

Με την Graves συνεργάζεται και πάλι στο ολοκαίνουργιο single “Blackbird”, ένα pure pop τραγούδι με εθιστική μελωδία, ένα τραγούδι που με τους στίχους του μεταφέρει ένα υπέροχο μήνυμα αισιοδοξίας.

I can see the sun, Lighting up the sky

We’re gonna be all right, we’re gonna be fine

Know whatever comes,I’ll be by your side

We’re gonna be all right, we’re gonna be fine

Η νέα “rework” version που μόλις κυκλοφόρησε, είναι πιο uptempo, πιο groovy και ήδη ξεχωρίζει στα playlist πολλών ραδιοφωνικών σταθμών της Γαλλίας.

Κυκλοφορεί από τη The Hubsters