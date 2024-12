Η περιοδεία της Lana Del Ray

Η Lana Del Rey ανακοίνωσε μια μεγάλη περιοδεία σε στάδια στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία το 2025, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της. Η περιοδεία ξεκινά στις 23 Ιουνίου από το Principality Stadium στο Κάρντιφ και συνεχίζεται με στάσεις σε εμβληματικά στάδια, όπως το Hampden Park στη Γλασκώβη, το Wembley Stadium στο Λονδίνο, το Aviva Stadium στο Δουβλίνο και το Anfield στο Λίβερπουλ. Αυτές οι συναυλίες σηματοδοτούν ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της Lana Del Rey, προσφέροντας συναυλίες σε μεγαλύτερους χώρους από ό,τι στο παρελθόν​

Η περιοδεία θα περιλαμβάνει τραγούδια από τον τελευταίο της δίσκο Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, μαζί με κλασικές επιτυχίες της. Υπάρχουν επίσης φήμες για πιθανές συνεργασίες με καλλιτέχνες-έκπληξη, που θα προσθέσουν μια μοναδική πινελιά στις ζωντανές της εμφανίσεις. Επιπλέον, προσφέρονται VIP πακέτα και συναντήσεις με την ίδια για μια πιο προσωπική εμπειρία​

Τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα σε επίσημες πλατφόρμες, και οι θαυμαστές ενθαρρύνονται να τα αποκτήσουν έγκαιρα, καθώς η ζήτηση είναι υψηλή. Αυτή η περιοδεία υπόσχεται να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία για τους λάτρεις της μουσικής της.