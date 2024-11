Η Tate McRae κυκλοφόρησε το νέο της single “2 hands”, ένα ηλεκτροπόπ κομμάτι που υπόσχεται να αναδείξει μια διαφορετική πλευρά της καλλιτεχνικής της ταυτότητας. Το τραγούδι αποτελεί πρόγευση από το επερχόμενο άλμπουμ της So Close to What, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα. Το single περιλαμβάνει παραγωγές από κορυφαίους δημιουργούς, όπως ο Ryan Tedder, ενώ συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία Sean Bankhead, γνωστός για συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως η Cardi B.

Το “2 hands” εξερευνά τα συναισθήματα της εγγύτητας και της φυσικής σύνδεσης, όπως αναφέρει και η ίδια η McRae: «Το κομμάτι εκφράζει τη σημασία του να είσαι απλά με κάποιον, χωρίς περιττές πολυτέλειες». Οι στίχοι του κομματιού αντικατοπτρίζουν την αμεσότητα και τη συναισθηματική ένταση που χαρακτηρίζουν τη μουσική της.

Παράλληλα, η McRae ανακοίνωσε μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία 50 σταθμών που θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2024. Η περιοδεία θα καλύψει Βόρεια και Νότια Αμερική, Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο, με την Zara Larsson και τη Benee να την συνοδεύουν σε διαφορετικά μέρη της διαδρομής. Οι θαυμαστές της μπορούν να αναμένουν μια ζωντανή εμπειρία γεμάτη ενέργεια και δημιουργικότητα, που αναδεικνύει τη συνεχή άνοδό της στη μουσική σκηνή.

Με το “2 hands”, η 21χρονη καλλιτέχνιδα επιβεβαιώνει τη θέση της ως μια από τις πιο δυναμικές φωνές της ποπ μουσικής, συνδυάζοντας την προσωπική ευαισθησία με την εμπορική δυναμική. Η κυκλοφορία του single και οι επερχόμενες εμφανίσεις της υπόσχονται να ενισχύσουν περαιτέρω τη διεθνή της αναγνώριση.