Η Adele δηλώνει «εξαντλημένη» ύστερα από 2 χρόνια στο Λας Βέγκας και λέει «αντίο» στους fans της

ΗAdele, η διάσημη τραγουδίστρια που έχει κερδίσει πολυάριθμα βραβεία για τις επιτυχίες της, πραγματοποίησε ένα ρεκόρ συναυλιών που όμως φτάνουν στο τέλος τους με την τραγουδίστρια να παραδέχεται στο κοινό της πόσο ταλαιπωρημένη είναι, λέγοντας πως δεν έχει πια ενέργεια να συνεχίσει την παραμονή της στο Λας Βέγκας. Μετά από δύο χρόνια εκεί, η ίδια χαρακτηρίζει τις εμφανίσεις της εξαντλητικές και ετοιμάζεται να αφήσει το μικρόφωνό της στην άκρη.

Η τραγουδίστρια ξεκίνησε την παραμονή της στην πόλη Sin City τον Νοέμβριο του 2022 στο Caesar’s Palace και από τότε εμφανίζεται σχεδόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, ενθουσιάζοντας το κοινό με το μοναδικό της σόου.

Πρόσφατα, όμως, πριν από δυόμιση μήνες, σε μία από τις συναυλίες που έκανε στο Μόναχο αποκάλυψε την επιθυμία της να αποχωρήσει από τη μουσική – χωρίς να διευκρινίζει το για πόσο, δυσαρεστώντας φυσικά το κοινό της. Τότε, δήλωσε πως θα κάνει ένα «παρατεταμένο διάλειμμα», απέχοντας από τη μουσική για «απίστευτα μεγάλο χρονικό διάστημα», αφού ολοκληρώσει τις 10 προγραμματισμένες συναυλίες της στο Λας Βέγκας.

Τώρα λοιπόν, στην τελευταία της συναυλία στο Λας Βέγκας, η Adele μίλησε ξανά για τον λόγο που την έχει κάνει να πάρει αυτή την απόφαση, δείχνοντας να μην το έχει μετανιώσει.

Όπως είπε στο κοινό του Λας Βέγκας, «το να κάνεις τέσσερις ώρες το Σαββατοκύριακο τελείως live τραγούδι είναι πολύ». «Και κουβεντιάζω πολύ και είμαι πολύ, πολύ ευαίσθητη και συναισθηματική», συμπλήρωσε, τονίζοντας πόσο κουρασμένη και εξαντλημένη είναι από το πρόγραμμα συναυλιών που έχει κάθε χρόνο.

Μιλώντας μέσα από την καρδιά της, η τραγουδίστρια εξήγησε πως μετά από όλες τις απαιτήσεις που έχει δεχτεί από τις εμφανίσεις της κάθε βράδυ έχει επιβαρύνει την υγεία της.

«Ήταν πολύ πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα», εξέφρασε, ενώ στη συνέχεια εξήγησε πως τις υπόλοιπες από τις ημέρες της εβδομάδας που δεν εμφανίζεται επιλέγει να ξεκουραστεί.

«Τις Δευτέρες, είμαι πολύ, πολύ κουρασμένη, γιατί γυρίζω σπίτι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ νωρίς το πρωί της Κυριακής και όχι πολύ αργά το Σάββατο», είπε.

Με δάκρυα στα μάτια η τραγουδίστρια ενημέρωσε, ακόμα, το κοινό της ότι δε γνωρίζει πότε θα επιστρέψει στις συναυλίες, αλλά ευχαρίστησε τους fans και το Λας Βέγκας για την αγάπη που της έχουν χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια.