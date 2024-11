Coachella 2025: Lady Gaga, Green Day, Post Malone και Travis Scott επικεφαλής του φεστιβάλ

Η Lady Gaga, οι Green Day, ο Post Malone και ο Travis Scott θα είναι επικεφαλής του Coachella το 2025, όπως επιβεβαίωσε επίσημα το διάσημο μουσικό φεστιβάλ.

Η 24η διοργάνωση του Coachella θα πραγματοποιηθεί στο Empire Polo Grounds στο Indio της Καλιφόρνιας τα τριήμερα 11-13 Απριλίου και 18-20 Απριλίου.

Για ακόμα μία χρόνια, το line up του Coachella περιλαμβάνει μία πλούσια σειρά καλλιτεχνών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, από pop και rap μέχρι punk, rock, dance/electronic, latin και K-pop.

Επικεφαλής της πρώτης ημέρας του Coachella 2025, την Παρασκευή 11 & 18 Απριλίου, θα είναι η Lady Gaga, ενώ την ίδια ημέρα θα εμφανιστούν στο φεστιβάλ οιMissy Elliot, Benson Boone, LISA, The Prodigy, FKA Twigs, Mustard, GloRilla, The Go-Go’s, Marina, Tyla, d4vd, Artremas, SAINt JHN, KNEECAP και άλλοι.

Στην κορυφή του προγράμματος στη δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ, το Σάββατο 12 και 19 Απριλίου, βρίσκονται οι Green Day, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εμφανίσεις από τους Charli XCX, The Original Misfits, Above & Beyond, Anitta, Clairo, T-Pain, Sam Fender, Japanese Breakfast, Beth Gibbons, Jimmy Eat World, Alok, Glass Beams και πολλοί ακόμη.

Στην τρίτη και τελευταία ημέρα, την Κυριακή 13 & 20 Απριλίου, επικεφαλής ο Post Malone, ενώ την ίδια ημέρα θα ανέβουν στις σκηνές του Coachella οι Megan Thee Stalio, Zedd, Junior H, Jennie, Kraftwerk, beabadoobe, Polo & Pan, Chase & Status, Jessie Murph, Arca, Rema, Shaboozey, Ty Dolla Sign, Amyl and the Sniffers , Boris Brejcha, Muni Long και άλλοι.

Ο Travis Scott έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του Coachella 2025, χωρίς να διευκρινίζεται σε ποια από τις τρεις ημέρες του φεστιβάλ θα εμφανιστεί.

Ο Post Malone αποκάλυψε την εμφάνισή του στο επόμενο Coachella, πριν αποκαλυφθεί το πρόγραμμά του, όταν ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα την περιοδεία του «Big Ass Stadium Tour» και οι θαυμαστές του ανακάλυψαν ότι περιλαμβάνει δύο εμφανίσεις στο Empire Polo Club στις ημερομηνίες του φεστιβάλ.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά τίθεται επικεφαλής του Coachella, επιστρέφοντας στη σκηνή του φεστιβάλ μετά την τελευταία επίσημη εμφάνισή του το 2018. Παρ’ όλα αυτά, έχει κάνει αρκετές guest εμφανίσεις όλα αυτά τα χρόνια στο Indio, όπως πιο πρόσφατα με τον Bad Bunny το 2022.

Φέτος, ο Post Malone ήταν επικεφαλής του Stagecoach, του αδελφού country φεστιβάλ του Coachella, το οποίο φιλοξενείται επίσης στο Empire Polo Club.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Lady Gaga θα εμφανιστεί ως επικεφαλής στο Coachella, μετά την προηγούμενη εμφάνισή της στο φεστιβάλ το 2017.

Η Lady Gaga είχε αντικαταστήσει τότε την έγκυο Beyonce, η οποία είχε συμφωνήσει να εμφανιστεί στο Coachella, αλλά ακύρωσε τη συμμετοχή της μήνες πριν από το φεστιβάλ, κατόπιν συμβουλής του γιατρού της.

Ο Travis Scott επρόκειτο αρχικά να είναι επικεφαλής του Coachella το 2020, πριν ακυρωθεί το φεστιβάλ λόγω της πανδημίας.

Ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί ως headliner στη διοργάνωση για το 2022, αλλά αποσύρθηκε από το line up μετά την πολύνεκρη τραγωδία στο δικό του Astroworld Festival στο Χιούστον του Τέξας τον Νοέμβριο του 2021.

Οι Green Day θα συμμετάσχουν στο Coachella ως συγκρότημα για πρώτη φορά, αν και ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, είχε εμφανιστεί στη σκηνή του φεστιβάλ με τους Replacements το 2014.

Επικεφαλής του Coachella 2024 ήταν η Lana Del Rey, η Doja Cat, ο Tyler the Creator και οι No Doubt. Το 2023, headliners του φεστιβάλ ήταν ο Harry Styles, η Billie Eilish και ο The Weeknd με τους Swedish House Mafia.